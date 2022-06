Pedro Castillo, Juan Silva, María del Carmen Alva y más en ‘Pastillazos’ de El Búho

Este Búho mira el panorama político y lo ve más tormentoso que nunca. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así poder dar estos ‘pastillazos’, que tanto piden mis lectores.

LA PODREDUMBRE DEL GOBIERNO : Son tantas las acusaciones de corrupción contra este Gobierno que se hace inviable su continuidad. Ningún otro país toleraría que su presidente de la República sea investigado como presunto cabecilla de una organización criminal, como ocurre con Pedro Castillo . Y no se trata de una persecución política, ni es ‘solo por los dichos de la prensa’, como insisten los oficialistas para desvirtuar la gravedad de lo que está ocurriendo.

El primer mandatario debería encarnar lo mejor de su país, todos sus actos tienen que estar marcados por la honestidad y dignidad, y por ello tendría que ser el primero no solo en permitir, sino en exigir que se le investigue, para que su nombre quede libre de manchas. ¿Pero qué hace Pedro Castillo? Recurre de manera indigna a toda clase de leguleyadas para no responder a la justicia. Su comportamiento no es el de un hombre honorable, sino el de alguien que huye de la justicia.

SUENA A BURLA: Mientras en el país desalienta las inversiones nacionales y extranjeras, atacando a las mineras formales y permitiendo que Las Bambas no pueda trabajar durante dos meses, Castillo pidió ayer en la IX Cumbre de las Américas, en Estados Unidos, que los inversionistas de otros países miren al Perú. Dudo que tomen en serio sus palabras. Menos aún cuando la Fiscalía confirmó que 14 personas perdieron la vida en Arequipa por enfrentamientos entre mineros artesanales.

Más allá de las meras palabras del mandatario para la platea, los hechos demuestran que a él y a su Gobierno no les interesa que vengan las inversiones, que traen dinero y más trabajo. Hace unos días el partido que lo llevó al poder, Perú Libre, planteaba alegremente la estatización del cobre. O sea, quieren que vengan empresarios a poner su dinero con el peligro de que se lo quiten.

“Lo peor para Castillo y su círculo estaría por venir, pues se anuncian audios más graves”

UNA MAFIA EN EL PODER: La fuga de Juan Silva es el vergonzoso nuevo capítulo de la seguidilla de escándalos de este régimen. Silva, el favorito de Castillo, pues lo ratificó como ministro de Transportes y Comunicaciones en cuatro gabinetes, se hizo humo apenas le datearon que se le venía una orden de detención preliminar, ¡¡pese a que la Policía lo estaba vigilando!! Este escape no hace más que ratificar para muchos que en el Gobierno está enquistada una mafia delincuencial que llegó al poder para robar desde el primer día y que protege a sus compinches para evitar la prisión. Antes que Silva, también se fugaron Bruno Pacheco, mano derecha de Castillo, y el sobrino de este, Fray Vásquez, acusados de integrar una organización delictiva dedicada a blanquear dinero sucio.

LOS AUDIOS DE ZAMIR: Pacheco, los sobrinísimos de Castillo y Silva jamás pensaron que un tipo como Zamir Villaverde, el empresario que los engreía dándoles carros, billete y otras gollerías, no se cansaba de grabarlos en audio y video. Tras ser descubiertos sus negocios sucios con el Gobierno, y al verse acorralado por la justicia, comenzó a cantar más fuerte que Pavarotti para obtener una pena benigna.

Se convirtió en colaborador eficaz y está obligado a decir la verdad. Si no lo hace, lo refunden en prisión. Todo lo que dijo ante el Congreso y la Fiscalía se ha ido corroborando con los audios que presentó. La transcripción de las grabaciones de sus charlas con Silva reveló que este recibió ‘100 grandes’. Por eso la Fiscalía de la Nación ordenó la detención de Silva. Pero lo peor para Castillo y su círculo estaría por venir, pues se anuncian audios más graves . A estar atentos.

VUELVEN A VICTIMIZARSE: En medio de los escándalos que asfixian a este Gobierno, les han caído como un salvavidas los audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en los que habla de vacar a Castillo. Han salido a poner el grito en el cielo y hasta la han denunciado por sedición.

No defiendo a la titular del Parlamento, quien con justa razón tiene amplia desaprobación de la ciudadanía e imita lo malo del Gobierno poniéndole trabas al periodismo, pero hacen un globo de gas con su caso para distraer de los tremendos ‘chicharrones’ de Castillo y sus aliados. La señora ya está de salida como presidenta del Legislativo. Más bien, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, debe responder por la vergonzosa fuga de Silva y pensar en dejar el cargo si el prófugo no es capturado de inmediato. Apago el televisor.

