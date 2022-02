Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero y Miguelito Barraza después de un duelo ‘full vaso’. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así dar mis acostumbrados ‘Picotitos’ que mis lectores tanto reclaman.

TREGUA DE MENTIRA. Diversos analistas coinciden en que no puede haber tregua, como la que se afirma que existe ahora entre el Congreso y el Gobierno, porque este es tan mediocre que está llevando al país al abismo. Con tanta ineptitud es imposible llegar a un acuerdo duradero. No es poca cosa copar los ministerios con incapaces que están dinamitando las instituciones por dentro. Si antes no funcionaban bien, ahora será mucho peor. Al final, Castillo seguirá haciendo lo mismo desde que asumió el poder, porque es un radical, aunque sea ‘básico’, como lo ha calificado su misma gente. Mediocridad total.

NO DA PARA MÁS. En entrevista con Trome, el periodista Juan Carlos Tafur opina que este Gobierno ya no da para más. ¡A solo siete meses de iniciada su gestión! Así como actúa Pedro Castillo y quienes lo rodean, es casi seguro que habrá más ‘Sarrateas’, otros escándalos que terminarán con la vacancia presidencial. En esas circunstancias, Tafur señala que lo más saludable es que se convoque a nuevas elecciones, incluidas para congresistas. Esta crisis que estamos padeciendo es una lección que no debe ser olvidada por ningún peruano, pues estamos acostumbrados a votar por cualquiera, y cada vez nos conformamos con los peores políticos. Las consecuencias las estamos pagando cada día.

¡QUÉ TALES MINISTROS! Lo de Castillo es digno de un peritaje psicológico, porque no se entiende cómo es que, cuando se cree que ya no puede elegir a un ministro peor, se da maña para demostrarnos lo contrario. En el caso del Ministerio de Salud, el asunto es especialmente grave, porque no solo sacó al que era considerado su mejor ministro, sino que lo reemplazó con el peor, con un vendedor de cebo de culebra, el popular ‘Agüita’ Condori. Cómo un mandatario es capaz de poner la salud de todos los peruanos en semejantes manos. Hay que ser bien irresponsable.

También está el titular de Justicia, Ángel Yldefonso, con ¡70 denuncias! por negligencia cuando fue procurador. Y el del Ministerio de Energía y Minas, cuyo supuesto título de ingeniero no aparece en la Sunedu. Además, tenemos al intocable Juan Silva, acusado de convertir el Ministerio de Transportes en una agencia de empleos para los partidarios y simpatizantes de Perú Libre.

UN NUEVO LÍDER. La descomposición de nuestra clase política es evidente, como se ve no solo en el Gobierno, sino también en el Congreso, donde muchos solo pelean por defender sus intereses personales y de grupo, y permanecen de espaldas al pueblo. Ante ese panorama, los peruanos buscan un líder nuevo, sin ideas extremistas de izquierda o de derecha, que se sitúe más bien en el centro, que sea honrado y no tenga ‘anticuchos’. Para muchos, Keiko está achicharrada hace tiempo y por eso hay quienes hasta le ruegan que ya no postule. En las últimas semanas ha comenzado a sonar el nombre del general retirado del Ejército y hoy congresista Roberto Chiabra, quien dice las cosas claras y con energía y, hasta el momento, no se le conocen cosas sucias.

INSEGURIDAD CIUDADANA. Bastante discusión viene causando el proyecto de ley del Gobierno que prohíbe que dos personas se transporten en una moto. También está la propuesta del premier Torres, quien dijo que los serenos deberían ser armados para enfrentar al hampa, aunque ante las críticas hizo el pasito para atrás de Michael Jackson y después afirmó que se les debía dar armas, pero no letales.

La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por el tema de las motos, tras señalar que la medida carecería de sustento técnico. Mientras tanto, extranjeros ilegales, muchos de ellos seguramente sanguinarios delincuentes, siguen llegando al país sobre todo por la frontera norte y nadie los detiene. Los ciudadanos exigen al Gobierno acciones que de verdad frenen a la delincuencia, peruana y extranjera. Apago el televisor.

