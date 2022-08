Este Búho asiste preocupado a los últimos acontecimientos políticos que demuestran la descomposición del actual régimen. Mientras la corrupción campea, muchos peruanos padecen hambre. Por eso, les dejo estos ‘piqueítos’ con bastante ají, como les gusta a mis lectores.

VERGÜENZA MUNDIAL : Desde la llegada de Pedro Castillo a la presidencia, Palacio de Gobierno se ha convertido en punto permanente de la Fiscalía para los allanamientos. Cómo nos verán otros países, cuando el jefe de Estado es sindicado por el Ministerio Público nada menos que como cabecilla de una organización criminal. En total, tiene cinco investigaciones fiscales.

La noticia de la última visita de un equipo especial ingresando a Palacio para encontrar a Yenifer Paredes, la cuñada del mandatario, ha dado la vuelta al mundo. La joven se suma así a otros investigados del entorno más íntimo del presidente.

NO VA A RENUNCIAR: Las personas que conocieron a Castillo cuando era un revoltoso dirigente sindical, en los tiempos en que ni soñaba ser presidente del país, coinciden en que tienen un muy bajo concepto de su persona. El exgobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz, no duda en calificarlo de ‘cínico de la peor especie’, además de ‘corrupto’ y de no tener ‘vergüenza’. Lo demostró tras el allanamiento a Palacio, cuando dio un mensaje a la Nación en el que volvió a victimizarse, pero no dijo una palabra de las graves acusaciones en su contra.

N o va a renunciar, como muchos le piden, pues sabe que si deja el poder, es bastante probable que irá a prisión. Por ello, es muy peligroso. ¡Cuidado con la violencia! Para conseguir sus objetivos, no duda en enfrentar a los peruanos, en crear odios y ayer utilizó a cientos de ronderos a los que recibió en la casa de gobierno. Se llena la boca hablando del pueblo, pero ese pueblo en su mayoría lo rechaza por incapaz y corrupto.

“La Fiscalía está actuando de acuerdo a ley, sin cometer ningún tipo de abusos”

CUIDADO CON LO QUE HACEN: Indignante fue ver el martes a los fiscales esperando más de una hora en Palacio para que los dejaran ingresar. En cualquier allanamiento, si no abres la puerta, te la rompen, pues cada segundo cuenta para lograr capturas e incautar pruebas.

Obstruir a la justicia y esconder prófugos es un delito que se paga con cárcel. Ayer, 24 horas después de iniciada su búsqueda, Yenifer Paredes se entregó al Ministerio Público . Quedan muy mal los que, en lugar de colaborar con las investigaciones, se hacen los pobrecitos, los discriminados. Dar esos mensajes para que la gente les tenga lástima es indigno en cualquier persona, pero lo es más si se trata de autoridades.

LOS ‘COJUDIGNOS’ : Viven en un lamentable estado de negación esos que se autodenominan la ‘reserva moral del país’ y paladines de la lucha contra la corrupción, pero que siguen apoyando a este régimen pútrido. Ahora están saliendo con el argumento de ‘para qué se va a ir Castillo, si seguro va a entrar otro peor’. De esa forma, quieren que continúe el chotano. Es el doble rasero, pues solo condenan la corrupción de quienes les caen mal, no de sus ‘amiguis’. Mientras tanto, el Perú se cae a pedazos.

También insisten en culpar al Congreso de la actual situación del país, como si los parlamentarios gobernaran . Claro que este Legislativo es pésimo, con toda clase de impresentables pues hasta ‘Niños’ comprados y violadores tiene, pero mal que bien le pone un freno a este Gobierno de irresponsables y aventureros. Solo el hecho de haberle cortado el paso a la Asamblea Constituyente, con la que tanto sueñan los radicales para perpetuarse en el poder, es un enorme bien para todos.

LA LABOR DE LA FISCALÍA: En estos momentos en que el Congreso no es capaz de vacar a Castillo, cuando la ciudadanía está aletargada y no reacciona para defender a la democracia, la fiscal de la Nación, su equipo y algunos jueces valientes prácticamente son la única esperanza que tenemos los peruanos para ponerle fin a esta crisis.

Como ya lo han señalado diversos expertos del Derecho, la Fiscalía está actuando de acuerdo a ley, sin cometer ningún tipo de abusos, como se empeñan en señalar desde el Gobierno, para expectorar a una presunta red criminal que ha tomado el Estado por asalto para enriquecerse. Hay que estar atentos a los nuevos ataques y amenazas que se preparan contra la fiscal Patricia Benavides . Han emprendido una sucia campaña de desprestigio en su contra que no se debe tolerar. Apago el televisor.

