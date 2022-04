Este Búho tiene muchos años viendo y analizando la política nacional, además de conocer de manera directa, como estudiante de San Marcos en la tumultosa década de 1980, el pensamiento de los radicales y violentistas que por esos años habitaban en mi alma mater. El plan del gobierno de Pedro Castillo hoy está más claro que nunca y no deja ninguna duda: enquistarse en el poder por siempre mediante la Asamblea Constituyente.

EL PLAN EN MARCHA: E l objetivo de Vladimir Cerrón y Perú Libre es agudizar las contradicciones del Estado para atornillarse en el poder . Hoy veo con preocupación cómo se promueven paros en provincias, con bloqueos de carreteras en los que se exige, sospechosamente, el cierre del Congreso. Cuando se ven bien las imágenes, en esas protestas solo hay unas decenas de revoltosos violentos que repiten como un mantra ‘cierre del Congreso’ . Hace unas semanas, seguidores del ‘Lápiz’ traídos de provincia recorrían el centro de Lima en un tráiler que cargaba enormes parlantes con los que pedían a todo volumen la desaparición del Legislativo. Demasiada coincidencia.

INCAPACES Y CORRUPTOS: Si me preguntan si se deben hacer cambios a la Constitución, diré que sí. Pero siguiendo el camino de la ley. Pero de ahí a pretender instituir una Asamblea Constituyente, cuyo valor es absoluto -pues si esa asamblea decide que nos gobierne un rey, así debe ser- para que sea utilizada por ‘Los Dinámicos del Centro’, ‘Los Tiranos’ y otras mafias, y adueñarse del Perú, hay mucha distancia.

No me explico cómo un gobierno tan corrupto, pues hasta los sobrinos y el exsecretario de Castillo están prófugos de la justicia, y tan incapaz que aplican miles de dosis incorrectas a tantos peruanos, pretende hacer las nuevas leyes que regirán a la nación y que afectarán a nuestros hijos.

HAY QUE DEFENDER LA DEMOCRACIA: Todo peruano que apuesta por la democracia, que valora su libertad y sus derechos, sin importar si es de derecha, centro o izquierda, debe tomar partido. Esta no es la hora de los tibios ni de los ‘cojudignos’. Miren nomás la clase de gobierno que tenemos, con tantos indeseables con prontuario e ignorantes hasta el escándalo que están copando el Estado y destruyéndolo.

¿Sinceramente, se puede creer que esa gente redactará una nueva Constitución, mejor y más justa? O nos ponemos fuertes o nos avasallan, porque los radicales siguen llevando su plan adelante, pese a todo. Aún cuando miles salen a las calles a exigir que se vayan, ellos no se detienen.

Que quede claro: solo quieren la Constituyente para quedarse en el poder como los Castro en Cuba , que ya llevan más de 60 años gobernando. O el chavismo que tiene más de 20 años en el poder. Son dictaduras largas donde solo los gobernantes son ricos y el pueblo se muere de hambre.

ADELANTO DE ELECCIONES: Es lo que pide la mayoría de peruanos, ante la negativa de Castillo a renunciar y la inoperancia del Congreso que no puede obtener los 87 votos necesarios para vacarlo, porque hay ‘Niños’ comprados con contratos bajo la mesa y otras prebendas.

El ‘que se vayan todos’ suena cada día más fuerte en las calles . Los peruanos de a pie no quieren a Castillo ni a Dina Boluarte, que en Twitter pide darle ‘bocado’ a los políticos que no le gustan para que se mueran. Tampoco acepta a este Congreso genuflexo y vendido, salvo honrosas excepciones, muy pocas, lamentablemente.

COMANDOS CHAVÍN DE HUÁNTAR: He visto con tristeza cómo en redes sociales hay peruanos que se atreven a ningunear la acción heróica de los comandos Chavín de Huántar que hace 25 años rescataron a los rehenes que terroristas del MRTA tenían cautivos en la residencia del embajador de Japón. Hasta señalan que ‘solo hicieron su trabajo y punto’ o ‘para eso se les paga’.

No hay que ser tan mezquinos. Esos soldados fueron voluntarios sabiendo que podían morir. Dos de ellos, Valer y Jiménez, perdieron la vida y dejaron a sus familias sumidas en el dolor. Creo que el amor de esos soldados al Perú, así como su valentía, no se pueden discutir. Por eso, dice mucho que no se hayan puesto de pie, y que algunos se hayan retirado, cuando llegó Pedro Castillo a la ceremonia de recordación del operativo.

Explicaron que actuaron así porque entienden que están en el poder ‘usurpadores’ y un presidente con ‘ideas extremistas’ y ‘títere de Cerrón’. Apago el televisor.

