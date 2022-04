Este Búho alucina la coyuntura política como un inmenso bufé, con platillos para todos los gustos. Hay cecina chotana con harto rocoto a lo Aníbal, chicharrones de chancho bien cebado al estilo Pacheco, caldo de cabeza con la receta secreta de Vladimir y para tomar un guarapo cubano. Sé que se les hace agua la boca y como decía el terrible doctor Hannibal Lecter: ‘Bon appétit’.

AGONÍA INTERMINABLE: Es casi unánime el pedido para que Pedro Castillo deje la presidencia por no estar capacitado para ejercer el cargo y por la tremenda corrupción existente. ¡Hasta sus sobrinos son buscados por la justicia, que les ha puesto precio a sus cabezas!

Las marchas en todo el país contra este gobierno incapaz van a seguir sucediendo, pues el descontento crece día a día. Y no solo el rechazo es en Lima, también en provincias, donde el profesor obtuvo gran número de votos en las elecciones. Con tanta resistencia, este gobierno es inviable.

HASTA EL CUELLO: La Fiscalía Anticorrupción sigue encontrando pruebas contra el presidente Castillo en la presunta red delictiva que él dirigiría para asignar obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que quede claro, esa es la hipótesis de la Fiscalía tras sus investigaciones, y no de la prensa como repiten astutamente desde el gobierno.

En una agenda del exgerente de Obras de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte, quien estuvo prófugo y se entregó a la justicia, la fiscalía halló la inscripción ‘existe presión del presidente/ministro’, como informó El Comercio. Esta evidencia ha sido incorporada en las pesquisas sobre el Caso Puente Tarata, por la adjudicación de un contrato de 232.5 millones de soles a un consorcio vinculado a la lobista Karelim López.

Además, Perú 21 reveló parte de las declaraciones de la misma López, quien señala que el empresario Zamir Villaverde ‘les cambió la vida’ a los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, hoy prófugos, al darles ‘carros, departamentos, saunas donde van mujeres colombianas (...) es su forma de pagarles por las gestiones que ellos realizaban’ en el direccionamiento de obras. ¡Increíble!

El Búho: Si Castillo hoy se tambalea es por la fuerza de las calles, no por el Congreso

LA CONFESIÓN DE CERRÓN: ‘La lucha política es invadir todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses’, dijo suelto de huesos Vladimir Cerrón a militantes de Perú Libre durante una ‘escuela política’. Incluso, puso como ejemplo a Fidel Castro, el dictador que gobernó Cuba durante décadas y que él tanto admira. No hay que olvidar que está en el Perú como embajador cubano Carlos ‘El Gallo’ Zamora, un coronel y exespía con 50 años de experiencia en infiltración y desestabilización de países democráticos.

El objetivo de estas personas es instaurar en nuestro país la Asamblea Constituyente, que presentan como la solución a los problemas económicos, pero que es una gran mentira. Sino, vean lo que ocurre en Venezuela o Nicaragua, donde cada vez hay más pobreza. Lo que realmente quieren con la Constituyente es imponer el modelo comunista para eternizarse en el poder. Para eso, no dudan en cortar libertades, meter presos a periodistas críticos, cerrar medios de comunicación.

DE ESPALDAS A LA REALIDAD: El Congreso tiene que corregir la exoneración del impuesto general a las ventas que planteó para el lomo fino y otros productos que no son de la canasta básica familiar. Ante el desmedido aumento de los precios que está provocando hambre en los más pobres, no se puede ser tan inconsecuente.

La ayuda debe ser para los más pobres y estos, lamentablemente, no comen lomo fino. Están igual que en Palacio de Gobierno donde Castillo gastó cerca de un millón y medio de soles en comprar las mejores carnes. Por eso la población los rechaza. Mientras ocurre todo esto, en las ollas comunes miles de madres, niños, embarazadas y ancianos cada vez comen menos y, si tienen suerte, por ahí les toca una patita de pollo.

EL CLAMOR DE LA GENTE: Este columnista escucha al peruano de a pie y por eso va a los mercados, toma taxi, el tren y la combi. Y nota que muchos, ante una posible vacancia o improbable renuncia del presidente, piden ‘que se vayan todos’, es decir, también los congresistas.

Aunque esta salida no sería constitucional, como señalan los expertos en leyes. Ellos afirman que si se va Castillo, el Congreso no tiene por qué irse. Pero el común de la gente está cansada, harta de parlamentarios que venden sus votos, y piden elecciones generales. Si Castillo hoy se tambalea es por la fuerza de las calles, no por el Congreso donde hasta este momento, pese al caos reinante, no se consiguen los votos para la vacancia gracias a muchos ‘niños’. Apago el televisor.

