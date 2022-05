Este Búho ve el panorama político más movido que el cómico Kike Suero, luego de celebrar con ‘chelas’ heladitas en el Mundialito de El Porvenir. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ y les presento esta ‘Radiografía política’ que tanto reclaman mis lectores.

PEDRO CASTILLLO: Se siente acorralado porque sabe que la mayoría de la población rechaza a su Gobierno incapaz y mediocre, que es tan inútil que no puede entregar ni un pasaporte. Es un ‘dead man walking’ (muerto caminando), él lo sabe y por eso es más peligroso y apunta sus baterías al Congreso para desviar la atención.

Según Karelim López, dijo ‘¡yo cierro el Congreso y punto!’ cuando discutía con Bruno Pacheco . Se pondrá a hacer más bravatas porque su Gobierno ya no resiste más al ser conformado por un ejército de ineptos que están destruyendo lo poco bueno que teníamos en los aparatos del Estado, además están las corruptelas de amigotes como Villaverde, sobrinos, cuñadas y paisanos chotanos. Está presionando para que tengan ‘tranquilito’ a Pacheco y no cante, pero en las mafias las lealtades se basan en el dinero.

VLADIMIR CERRÓN: Está envalentonado después de su entrevista a la BBC, donde se ‘pintó’ como el gran ideólogo marxista que cambiará los destinos del Perú y maneja como un títere a Castillo. Pero la verdad es que es un trasnochado sentenciado por corrupción que tiene ideas retrógradas del siglo pasado que ya fracasaron . Aprovechará al máximo el presupuesto del Estado para comprar voluntades en provincias, clientelaje puro.

ANÍBAL TORRES: Está en un nivel patético. Se le puede comparar como el maestro de la orquesta del Titanic que se hunde y él sigue tocando . Mientras el gobierno de Castillo se desmorona en medio de una crisis moral y política sin parangón en los últimos años, al quijotesco ‘Tres Patines’ le gusta pedir entradas para que su hijito vea los partidos de la selección.

Pero insiste en negar su participación en la reunión donde se planeó sacar a Bruno Pacheco del país como asilado político, como afirmó Karelim López. Mientras se mete en las pantanosas maniobras para intentar que se instaure una Asamblea Constituyente, en Las Bambas se vive un infierno sin que estuviera un representante del Gobierno ni el premier, en medio de una batalla campal como si viviéramos en un país sin ley. El admirador de Hitler ya perdió la poca credibilidad que tenía.

MARICARMEN ALVA: ‘Los Niños’ de Acción Popular la han dejado sin mucho margen de maniobra. Se está demostrando que su partido está lleno de ganapanes que se venden por un puestito en el Estado . Es gravísima la denuncia hecha en Cuarto Poder, sobre que el mismo ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, recibía los curriculum vitae de los recomendados de esos nefastos ‘Niños’ para darles trabajo.

Esta gente ve al Estado como un botín al que deben tomar por asalto, sin compasión ni pudor. Son como pirañas hambrientas que hace tiempo debieron ser apartadas del Parlamento. No sé cómo los demás legisladores, me refieron a los decentes que aún quedan, aceptan seguir trabajando al lado de esa gente.

Pese a todo esto, la presidenta del Congreso afirmó: “Si para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos, no hay problema”. Tiene la gran responsabilidad de encabezar una propuesta que puede no gustarle a muchos congresistas que no quieren ‘soltar la mamadera’, pero ante todo está la patria, por eso se necesitará mucha muñeca para que el Congreso dé ese paso fundamental del adelanto de elecciones. Apago el televisor.

