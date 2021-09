Este Búho está convencido de que en política no hay casualidades. Mis largos años en el periodismo me permiten desconfiar de lo que dicen los políticos. Las palabras de Pedro Castillo en la Organización de los Estados Americanos, invitando a los empresarios a invertir en el Perú, se las lleva el viento. Puro humo.

¿Ustedes creen que los inversionistas van a apostar por el presidente de un país que se reúne a escondidas con el sátrapa venezolano Nicolás Maduro? Un asesino y dictador… Lo peor de toda esta tragicomedia es que es el propio primer ministro de este gobierno, el impresentable Guido Bellido, es el que arremete contra el mandatario al revelar que hubo una reunión secreta y desautoriza al vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien declaró que en Venezuela no hay ‘autoridades legítimas’, tal como sucede en la realidad.

Pero en este juego de poder queda en evidencia que Vladimir Cerrón está detrás de todo esto porque Bellido es su títere. Qué triste que el Perú no condene la dictadura que se vive en el país llanero. Ese pueblo no merece semejante castigo de tener un payaso y corrupto como presidente.

Esta Venezuela no es la próspera nación rica en petróleo, en demócratas cabales, intelectuales y presidentes, como el recordado mandatario Rómulo Gallegos. Supo ser uno de los países más prósperos de América Latina y abrió sus puertas a miles de inmigrantes que llegaban de Colombia, Ecuador o Perú, a labrarse un futuro mejor.

Su democracia también posibilitó que los luchadores sociales y demócratas exiliados de las dictaduras militares de muchos países, encontraran en la patria de Bolívar un lugar para seguir su pelea, en un ambiente de democracia y libertad.

EXALCALDE DE CARACAS, ANTONIO LEDEZMA

¿En qué momento se jodió Venezuela? Recuerdo que hace poco llegó al Perú el valiente exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el mejor ejemplo de que en el país del norte no hay derechos humanos y sí prisioneros políticos. Él estuvo en las mazmorras de la dictadura en el 2015 y pasó preso más de mil días sin ninguna razón que no fuera pedir democracia y libertad para su patria.

Pero Maduro planeaba matarlo durante su último arresto domiciliario ‘para hacer creer que fue una disputa entre la oposición dividida’, como se lo informaron agentes de la dictadura arrepentidos. ‘Me iban a trasladar a otra prisión, una de dos metros bajo tierra’, reveló en Lima.

Unos seis millones de ciudadanos, entre hombres, mujeres, niños y hasta ancianos han escapado de la sociedad de miseria instaurada por Maduro. Claro. Hambre, desabastecimiento, enfermedades, epidemias, escasez de comida, agua, luz y medicinas para los pobres, los que no tienen el carnet bolivariano.

LOS SOBRINOS CARNALES DE NICOLÁS MADURO

Para las hordas paramilitares hay ron, whisky, comida, armas y hasta drogas. Los sobrinos carnales de Maduro fueron detenidos cuando pretendían ingresar un avión lleno de cocaína a Estados Unidos. Esa droga era entregada por las FARC colombianas a militares venezolanos leales a Maduro.

Los sobrinos ‘cantaron’ ante una corte federal norteamericana. Maduro es un fantoche sostenido por los militares corruptos coludidos con el narcotráfico. Cuando no les sirva, le darán el golpe y puede que hasta ‘lo callen para siempre’, señaló un especialista estadounidense.

Me parecen patéticos los izquierdistas con doble rasero que ven dictaduras solo de la derecha e idealizan a las ratazas corruptas como los Kirchner, Lula, Maduro o Hugo Chávez. Es muy preocupante el futuro del país. Ahora que Castillo vuelve al Perú, veremos si tiene los pantalones para poner orden y expectorar de una buena vez a Bellido, un tipo patético que no tiene una mínima capacidad intelectual para ser primer ministro y que, encima, no se cansa de alardear de su ignorancia y matonería.

Si no aparta a este personaje del gobierno, luego de que le faltó el respeto con su tuit malcriado, será la demostración de que el mandatario está secuestrado por el miedo. Estemos alertas a todo lo que está por venir o, más pronto que tarde, lamentaremos que nuestro país se convierta en una nueva Venezuela. Está claro que acá tenemos un aprendiz de dictador con sombrero. Apago el televisor.

