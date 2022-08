Pedro Castillo, Yenifer Paredes, César Acuña y más en ‘Radiografía Política’

Este Búho observa el panorama político muy turbio. Las actitudes del presidente Castillo dan vergüenza ajena y ni qué decir de la conducta matonesca de la congresista Maricarmen Alva, quien jaloneó a su colega Isabel Cortez. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ en esta ‘Radiografía Política’ que tanto reclaman mis lectores.

PEDRO CASTILLO: El cuento del humilde profesor provinciano al que los ‘grandes poderes’ no dejan gobernar solo lo creen los ‘cojudignos’. Acá el tema es la corrupción del presidente y su entorno más cercano. Está desesperado porque la Fiscalía sigue el hilo de la corrupción que llega hasta el propio Palacio.

Su cuñada, a la que llama hija, ya está detenida y eso lo puso tan histérico que se atrevió a dar un ‘mensaje a la nación’ amenazador, sin respetar la independencia de poderes. Está tan desesperado que convocó a los ronderos para sentirse respaldado por ‘su pueblo’. En ese ‘estado alterado’ es capaz de cualquier locura demagógica o incitar a la violencia junto a su indescriptible premier Aníbal Torres.

YENIFER PAREDES: Se entregó tardíamente, luego de escabullirse por los recovecos de Palacio cuando llegaron a detenerla. Es de armas tomar. ¿Fue ella quien dio aviso a la portátil de Perú Libre para que vayan a lanzarle basura a los miembros de la fiscalía en las puertas de Palacio? Definitivamente tiene una influencia decisiva para que su ‘papá’ salga con la pierna en alto a protestar porque llegaron a capturarla por ser la pieza clave en la presunta red de corrupción en obras en el distrito de Anguía, donde están involucrados y detenidos el alcalde de la localidad y los hermanos Espino, a quienes recibía continuamente en Palacio y luego obtuvieron millonarios proyectos de manera direccionada a sus empresas de fachada. Se hace la víctima, eso les funciona con un sector de la población.

“Los ‘izquierdistas light’ sueñan con que les ‘devuelva el favor’”

PATRICIA BENAVIDES: Hizo muy bien la fiscal de la Nación en responder al presidente con un mensaje contundente. ‘Vamos a perseguir el delito caiga quien caiga’, dijo, porque sabe que la maquinaria de Castillo y Cerrón le lanzará los perros. Una fiscalía autónoma del poder de turno y de las presiones de los gobernantes dice mucho de la justicia de un país.

En el Perú vivimos épocas de ignominia cuando el Ministerio Público tenía a la cabeza a la servil Blanca Nélida Colán, ‘la fiscal de Montesinos, o la ‘patera’ Zoraida Ávalos, que pasaba ‘por agua tibia’ las corruptelas del ‘Lagarto’ Vizcarra y de Pedro Castillo. Con la valiente Benavides hay una seguridad de que no habrá blindajes y los fiscales trabajarán con total independencia.

CÉSAR ACUÑA: El mandamás de Alianza Para el Progreso se le ‘volteó’ a su paisano chotano y declaró ante tantas evidencias de corrupción que: ‘Esto no puede seguir así y solo la renuncia de Castillo devolverá la gobernabilidad al país’. ¡Cómo has cambiado pelona! Ahora que su protegida Lady Camones es la presidenta del Congreso y fuerte candidata a asumir la presidencia si cae el presidente Castillo e inhabilitan a Dina Boluarte, le baja el pulgar a Pedro. Cuidado con ‘Plata como cancha’, que recién se da cuenta del corrupto gobierno del profesor. En su caso es solo interés. No es el amor al chancho sino a los chicharrones.

DINA BOLUARTE: En momentos en que se le viene la noche a Castillo, su vicepresidenta se da baños de pueblo inaugurando módulos en Trujillo en ‘modo estadista’. En política nada es casualidad y algunos analistas vieron en esa exposición mediática un ensayo de lo que haría como mandataria si el cajamarquino deja la presidencia.

Lo que no imagina es que lo más probable es que el pleno del Congreso la inhabilite pese a que la maquinaria ‘caviar’ hace campaña para colocarla como presidenta. Los ‘izquierdistas light’ sueñan con que les ‘devuelva el favor’, otorgándoles a cambio del apoyo ministerios y jugosas ‘asesorías’ a las que estaban acostumbrados en anteriores gobiernos. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Durante una reunión con dirigentes de organizaciones sociales en el Palacio de Gobierno, Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunciaron que habrán movilizaciones e invocaron a traer más personas para marchar en contra de los que considera "Golpistas". (Fuente: América TV)