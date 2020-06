Este Búho recibe correos de jóvenes lectores que me preguntan: ¿Seguirá la cuarentena? Al parecer, la doctora Pilar Mazzetti, jefa del Comando Covid-19 , piensa que la medida ya no funciona, mientras que el ministro de Defensa, Walter Martos, señala que debería seguir, pero focalizada. Este columnista cree que ya en la práctica el aislamiento social obligatorio lo está rompiendo buena parte de la población. Pero hay que respetar a esos ciudadanos que siguen acatando la cuarentena y me piden que les recomiende algunas películas sobre el tema. Como me debo a mis lectores, complazco su pedido. Una del genial director inglés Terry Gilliam, otra del alemán Wolfgang Petersen, y una última del surcoreano Yeon Sang-ho, las tres en Netflix .

12 MONOS (1995) : El alucinado Terry Gilliam dirigió a un puñado de actorazos como Bruce ‘Duro de matar’ Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt y Christopher Plummer. El filme de total ciencia ficción narra cómo después de una epidemia causada por un misterioso virus, que arrasa el planeta en los años 1996-97, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas. Ellos necesitan un voluntario para hacerlo viajar al pasado y conseguir una muestra del virus, con el objetivo de encontrar la cura, pero para eso el voluntario deberá contactar con el ‘Ejército de los 12 Monos’ quienes hicieron terrorismo bacteriológico y sembraron el virus. James Cole (Willis) es el voluntario, un desalmado criminal convicto que para conseguir el perdón acepta ser enviado a peligrosas misiones al pasado y recolectar información sobre el virus. Lo alucinante es que Cole no llega a 1996 en su viaje por el tiempo, sino a 1990 y termina recluido en un sanatorio siquiátrico en su accidentada primera misión, de las muchas que le tocará vivir, siendo la peor la que lo enfrente con su propio pasado.

EPIDEMIA ( 1995) : Otro filme que se adelantó al coronavirus. Con un elenco taquillero de quilates: Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman y Kevin Spacey. El filme empieza cuando el Doc Billy Ford (Morgan Freeman) descubre en 1967 en Zaire un virus llamado ‘Motaba’, con un índice de mortalidad del 100%, que mata a las 24 horas y el gobierno norteamericano ordenó un bombardeo a la aldea creyendo que así acabaría con cualquier contagio. Pero tres décadas después el epidemiólogo Sam Daniels (Dustin Hoffman) es enviado a Zaire para investigar la epidemia y al descubrir lo letal del virus ‘cuadra’ a su jefe Billy Ford, para que decrete el estado de emergencia mundial. Pero el ‘viejo’ sabe que el virus no es nuevo y prefiere mantenerlo secreto. Con lo que no contaban es que un pequeño portador del virus, un monito, es capturado y llevado a USA para ser vendido en una tienda de mascotas. El travieso primate, durante el trayecto, muerde e infecta, al igual que en tierra firme. El asunto es que el letal virus causará una catastrófica epidemia.