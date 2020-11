Este Búho ve la coyuntura política más movida que el cómico Kike Suero saliendo abrazado con Toño Centella después de un ‘privadito’ en la ‘Jarrita de la Cachina’, en San Hilarión. Por eso les presento mis ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

BOMBA EN LA POLICÍA: De un plumazo, el nuevo gobierno se ‘tumbó’ a 18 generales. Es una medida, me parece, populista, para ganarse a la opinión pública que, con justificada razón, se encuentra indignada por la desmedida represión policial que terminó con la muerte de dos jóvenes. El malestar es mayoritario en la policía. Muchos comentan que el general César Cervantes es amigo del ministro del Interior, Rubén Vargas. Hasta ayer era agregado policial en España. Está desconectado de la realidad que se vive en el país. Dicen que Rubén Vargas ha vulnerado la institucionalidad policial. Existe una norma que establece que, al pasar al retiro el comandante general de la PNP, el presidente debe elegir entre los tres tenientes generales más antiguos. Cervantes estaba en el puesto 18. Increíble este salto con garrocha. Cuidado con lo que hace este gobierno de transición. Hay malestar en el interior de la policía y se vienen las fiestas de fin de año.

EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVIENTES. El expresidente Martín Vizcarra ha puesto de vuelta y media a sus enemigos políticos al anunciar que evalúa la posibilidad de postular al Congreso. No tiene ningún impedimento de hacerlo. Sus investigaciones no marchan pues los fiscales que lo investigan son más lentos que una tortuga coja. Algunos analistas consideran que de postular Vizcarra en cualquier lista, con ese 70 por ciento de aprobación que salió del gobierno, podría ser el congresista más votado, pero estos ojazos están vigilantes, pues esta jugada podría devenir en una inmunidad parlamentaria ante los graves cargos que se le imputan. No es un buen mensaje que da el moqueguano. ¿Está buscando protegerse de los graves delitos de los que es acusado?

PERDÓN TARDÍO. El pedido de perdón público de César Acuña hizo que las redes sociales estallaran culpándolo de la desgracia y la sangre en las calles. Ayer, apenas terminó su reunión con el mandatario Francisco Sagasti, en Palacio, se fue a un exclusivo restaurante marino acompañado de un misterioso personaje. Cuentan que de menú comieron hartas conchas negras. Acuña afirma que su bancada le dará la confianza al nuevo gabinete de la premier Violeta Bermúdez. Ya nadie le cree. El mismo apoyo le ofreció a Vizcarra y lo terminó traicionando. Los electores lo castigarán en las urnas.

‘LOS HERMANITOS’. Hasta que por fin el Congreso decidió investigar al congresista Edgar Alarcón y a César Hinostroza. Ambos fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por varios graves delitos, pero las investigaciones dormían el sueño de los justos. Hasta la semana pasada era indignante que Alarcón presidiera la Comisión de Fiscalización, pese a los tremendos ‘anticuchos’ que tenía en su contra, hasta que fue obligado a renunciar por la insistencia de la prensa. Martha Chávez, la inefable congresista fujimorista, se abstuvo de votar para investigar a Alarcón. ¿Por qué será? Hace tiempo se habló de una vinculación política entre Alarcón y Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular. Tal vez ahora se puedan conocer todos esos secretos. Apago el televisor.