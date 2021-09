Este Búho ve el panorama político más inestable que nunca. Por eso saco mi ‘Espada del augurio’ de los ‘Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y darles estos ‘Piqueítos’ que mis lectores tanto reclaman.

LA MUERTE DE ABIMAEL. Es preocupante la falta de reacción del gobierno sobre lo que se debe hacer con el cadáver del genocida Abimael Guzmán. No se trata de cualquier terrorista, sino del cabecilla de Sendero Luminoso que hizo correr en nuestro país ‘ríos de sangre’.

Su muerte era la oportunidad perfecta para que el presidente Castillo salga a condenar de manera clara y severa al mayor asesino del país, pero no lo ha hecho y los últimos días los ha pasado en su pueblo donde solo volvió a quejarse de que lo ‘terruquean’. Felizmente la presión de la ciudadanía es tan grande que casi no hay dudas de que el genocida será incinerado y sus cenizas desaparecidas.

ESTÁN EN OTRA. El dólar sigue sobre los 4.10 soles, los aceites llegan a 14 soles, todo en los mercados está más caro para desesperación de las amas de casa que ahora por un sol solo reciben tres panes, pero la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo, Dina Boluarte, dice muy suelta de huesos que están recolectando firmas para el referéndum de la Asamblea Constituyente.

¿Cómo? Hay millones de personas en pobreza, miles de comedores populares y ollas comunes están a punto de cerrar y necesitan auxilio urgente, pero la señora insiste en que están trabajando en otras cosas. Increíble. Eso, sin contar que como funcionaria pública su obligación es mantenerse imparcial, al margen de ese proceso que impulsa su partido Perú Libre.

PARÓ LOS MACHOS. Me parece bien que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, haya tenido la valentía de plantarse frente a un tipo como Vladimir Cerrón, un condenado por corrupción que no debería tener ningún peso en el gobierno, pues no tiene cargo alguno, pero está metido en todo, opina de todo, ‘pecha’ al presidente Castillo cada vez que le da la gana y hasta saca comunicados en nombre de la bancada congresal de Perú Libre sin consultar a los parlamentarios.

Torres dijo que Cerrón es una influencia dañina para el gobierno de Pedro Castillo. Mejor debería ocuparse de preparar su defensa legal, pues la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 16 años de prisión para él y además es investigado por el presunto delito de terrorismo.

¡LA ÚLTIMA DEL PREMIER! Es triste para el país tener un premier como Guido Bellido, limitado intelectualmente y que en redes sociales hace gala de su desprecio y odio a las mujeres. Luego de decirle a la congresista Patricia Chirinos ‘solo falta que te violen’, se atrevió a enviarle una carta notarial amenazante. Encima de que agrede y humilla, se hace el indignado, la víctima.

Ayer en Lima se molestó porque un periodista le preguntó sobre el tema y le respondió en quechua, burlándose y rematando con un ‘tienes que lavarte los oídos porque no escuchas’. El tipo no hace uso del quechua para reivindicarlo, sino para burlarse y agredir, como es su costumbre. Estas patanerías de matoncito de esquina son inaceptables en un primer ministro.

LOS PELIGROSOS BONOS. Este gobierno cree que se asegurará el favor de la gente regalando bonos, como hacen los regímenes chavistas para perpetuarse en el poder mediante el clientelismo político. Pero los peruanos lo que en verdad desean es trabajar para ganar su dinero. La gente no quiere regalitos.

Es necesario crear más trabajo, pero para eso este régimen debe comenzar por evitar los mensajes contradictorios que causan incertidumbre, las peleas internas entre facciones del gobierno por el poder, la discusión de la Asamblea Constituyente. Por qué a estas alturas todavía se sigue hablando en el gobierno de que Julio Velarde puede dejar el Banco Central de Reserva. Cada vez que el Ejecutivo mete la pata, los más pobres pagan las consecuencias. Apago el televisor.

