′NO MÁS POBRES EN UN PAÍS RICO’: Fue la frase que Pedro Castillo repitió hasta el cansancio durante su campaña y que por estos días muchos peruanos recuerdan con fastidio ante el alza de precios de los alimentos, medicinas, combustibles, artefactos y muchas otras cosas. El exministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, recordó en entrevista con Trome que la gente prefirió creer esa promesa falsa y no las advertencias que él hacía.

‘Castillo no tenía un plan económico claro y confiable. Sus propuestas espantaban a las inversiones’, señaló, tras remarcar que el aumento de los precios afectará sobre todo a las familias más humildes, a los más pobres, precisamente. Para comprobarlo solo hace falta ver las ollas comunes de Lima, donde no solo sirven menos raciones diarias, sino que, incluso, ahora se ven obligados a hacer sopita con huesitos de pollo.

EL PREMIER INVESTIGADO: Es inconcebible que el presidente del Consejo de Ministros sea un personaje gris como Guido Bellido, a todas luces un incapaz, cuyas clamorosas limitaciones intelectuales quedaron evidenciadas una vez más en reciente entrevista en Canal N, en la que, olvidando su cargo, intentó mostrarse como el vivo, como un palomilla de barrio.

No goza del consenso por sus antecedentes con la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, de Junín, y acaba de ser incluido nada menos que en las investigaciones por lavado de dinero. Encima, es un admirador de Sendero Luminoso, aunque ahora salga en los medios negándolo, pues le rindió sentido homenaje a la sanguinaria terrorista Edith Lagos, fallecida durante un tiroteo cuando alistaba una emboscada homicida a una patrulla policial. Bellido ha remarcado el ‘legado’ de dicha senderista, por lo que la fiscalía lo investiga por apología al terrorismo.

UN CANCILLER DE ARMAS TOMAR: Gravísimas son las declaraciones del canciller Héctor Béjar, quien en un video responsabiliza a la CIA y a los Estados Unidos de los sangrientos atentados terroristas de Sendero Luminoso. El objetivo de semejantes expresiones es borrar las culpas del grupo genocida responsable de la muerte de más de setenta mil personas. No lo olvidemos, Béjar esta acusado de haber participado en al menos dos atentados terroristas que acabaron con asesinatos.

El primero fue en agosto de 1965, cuando un grupo de subversivos emboscó a policías en Satipo y dio cruel muerte al ingeniero Ismael Castillo, hermano del hoy arzobispo Carlos Castillo, acribillado con 36 balazos. Ese mismo año, un mes después, participó en la columna terrorista que mató a dos personas en la toma de la hacienda Chapi, en Ayacucho. Béjar fue capturado al año siguiente, se salvó de la pena de muerte y en 1970 fue liberado por una amnistía general dada por Velasco Alvarado. Hoy es canciller y arde de ganas de que el Perú estreche lazos con las dictaduras de Venezuela y Cuba que tanto admira.

CASTILLO ‘EL MUDO’: Llama la atención que Castillo siga corriéndose de la prensa desde que asumió el poder hace casi dos semanas. No solo eso, sino que impide la presencia de los periodistas en diferentes actividades oficiales. Desde la campaña por la presidencia, Castillo y su gente han atacado al periodismo crítico, tildándolo de ‘basura’ y ‘obstruccionista’, por lo que su actual actitud no extraña a nadie, aunque no deja de ser peligrosa.

Pero además, el mandatario se empeña en el secretismo, en actuar a escondidas, algo por lo que distintas instituciones han hecho un llamado de atención. ¿Por qué el presidente actúa así? Obviamente hay una intención de silenciar, de que no se den a conocer ciertos hechos. Pero la prensa debe seguir denunciando e informando. Por ejemplo, llama la atención que en solo unos días de gobierno el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya otorgó 20 años de concesión a seis empresas, cuatro de ellas recién creadas. La gente tiene derecho a enterarse y ya es tiempo de que el gobierno lo entienda. Apago el televisor.