Este Búho ve la coyuntura nacional e internacional más movida que Shirley Arica en un ‘tonazo’ con jugadores en plena cuarentena. Por eso aquí les traigo mis famosos ‘piquitos’ que tanto reclaman mis lectores.

LAS CIFRAS SE DISPARAN: Sorprende cómo el número de contagiados por coronavirus aumenta en el país. Según el reporte del Ministerio de Salud, del domingo 31 de mayo al lunes 1 de junio, se contagiaron más de 5 mil 500 personas a nivel nacional. En entrevista con este diario, el médico Óscar Ugarte, integrante del Comando Covid-2019 , aseguró que las semanas próximas serán muy difíciles ‘porque habrá mayor cantidad de casos entre moderados a severos, donde el síntoma fundamental será la insuficiencia respiratoria’. Y concluye que entonces el verdadero problema no será la falta de camas UCI, sino de oxígeno.

LUCRAN CON LA VIDA: Es indignante cómo la mayoría de establecimientos están haciendo su ‘agosto’ en plena pandemia, lucrando indiscriminadamente con los precios de los balones de oxígeno. Hoy los venden por encima de los 4 mil soles y fácil llegan hasta 6 mil y a veces más. Otra tragedia es llenarlo, pues si hasta hace unos días el metro cúbico de oxígeno costaba 20 soles, al cierre de esta edición su precio sobrepasaba los 50 soles. Un buen amigo me decía: ‘Búho, los pobres tenemos derecho a morirnos, pero no a enfermarnos’. Cuánta razón.

ASÍ NO, SEÑORES ALCALDES: Aquí no defendemos la informalidad, pero sí la dignidad de nuestros compatriotas, quienes deben salir a las calles arriesgando sus vidas para llevar un pan a sus mesas. A ellos no les llegó el bono ni las canastas. Por eso, no se puede ser indiferente ni permitir que con el pretexto de ‘poner orden’ en las calles, los agentes de fiscalización de diversos municipios, entre ellos La Victoria, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, levanten en peso las frutas, verduras o caramelos que mujeres y ancianos venden para poder subsistir día a día. Más humanidad y menos abuso, señores alcaldes. ¡Son trabajadores, no delincuentes!

ALTO AL RACISMO: Una ola de protestas viene sacudiendo los Estados Unidos –y diversas partes del mundo- a raíz del cruel asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd por parte de un policía del estado de Minnesota. Las manifestaciones, bajo el grito de ‘No puedo respirar’, han puesto contra la pared al presidente Donald Trump, quien el último domingo tuvo que refugiarse en un búnker de la Casa Blanca para salvar su ‘pellejo’. Por eso, ayer amenazó con desplegar miles de soldados ‘fuertemente armados’ si los disturbios no se detienen.

LOS TRAPITOS SUCIOS DE LA ÉLITE MUNDIAL: El colectivo de hackers ‘Anonymous’ reapareció después de algunos años y con revelaciones que han estremecido al mundo. El último domingo compartió una serie de informaciones sobre una red internacional de pedofilia, en la que estarían involucrados el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la top model Naomi Campbell y el actor Kevin Spacey. Asimismo, expuso documentos en donde se alude a la muerte de la princesa Lady Di, en los que asegura que la exesposa del príncipe Carlos fue asesinada para que no revelara las conexiones de la familia real británica con la mencionada red de explotación sexual. Sorprendente. Apago el televisor.