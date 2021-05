Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Tengo más de treinta años de periodista y he visto de todo en la política. Escucho los audios de Guillermo Bermejo, el flamante congresista electo por el partido del candidato del lápiz, Pedro Castillo, y confirma lo que siempre pensé. Bermejo es un integrante del cogollo del dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón y, actualmente, nada menos que la Corte Suprema le reabrió su juicio por terrorismo, por pertenecer a Sendero Luminoso, y el fiscal pide para él veinte años de prisión.

Esos audios, creo, nos muestran la verdadera cara del partido Perú Libre. Mientras el profesor chotano firmaba una ‘proclama democrática’ donde ‘juraba’ que si llega al gobierno lo va a dejar al término de su mandato, la opinión pública escuchaba con estupor el audio de uno de los mandamases del partido, que lo desmentía: “Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”.

A buen entendedor pocas palabras. Igualito pasó en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. La izquierda llega al gobierno para no dejarlo jamás. Ese es el pensamiento y el objetivo del partido de Cerrón. Ojo, Vladimir está mandando a la vicepresidenta elegida por él, Dina Boluarte, a los programas de TV para hacerse la ‘buena gente’, como la ‘Madre Teresa de Calcuta’.

Es la ‘amiga de todos’, con los grandes empresarios, las transnacionales, con las AFP, la tía dice ‘a todos los queremos’ y poco faltó decir ‘los amo a todos’. Pero uno se pregunta: ¿Por qué no va Castillo a ‘Cuarto Poder’, a ‘Punto Final’ o a ‘Panorama’? Se nota que el candidato está secuestrado porque no sabe qué decir y ya vemos cómo su propuesta de colocar a Kurt Burneo fue vetada por Cerrón y en la pulseada ¡¡cómo no!! ganó el siniestro condenado, exgobernador de Junín.

Ahora sí se está cayendo la careta. En un Twitter, Vladimir amenaza a los funcionarios públicos que han criticado ‘al profesor’, ‘hagan captura de pantalla’, ‘identifíquenlos para cuando lleguemos’. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar si el partido de Cerrón gana las elecciones?, ¿dónde queda el juramento de Castillo, de respetar las diferencias y vivir en democracia?

En Cuba, la dictadura de los Castro no solo hambrea al pueblo, sino que no permite ni la más mínima crítica. Todo lo que Castillo firmó el lunes se viene abajo con el audio del enjuiciado, pues hasta le mete cuchillazos a su aliada de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza.

¿Ese es el gobierno que nos espera? ¿Una alianza que sostiene a dos elefantes en un hilo de costurera fina? Lean lo que sostiene Bermejo de su ‘nueva aliada’: “No vamos a aceptar que nos vengan a imponer sus huevadas de género o aborto y tanta vaina en un país que está como está ahorita”, agregó, en referencia al pacto de Castillo y Verónika Mendoza, del movimiento Nuevo Perú. A este Búho solo le queda decir una cosa: ‘Sus palabras hablan por sí solas’. Apago el televisor.

