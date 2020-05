Este Búho continúa cumpliendo la cuarentena y comprueba lo terrible de las cifras. Echarle toda la culpa y hacerle cargamontón al gobierno me parece muy ligero, pues ‘es facil ser general después de la batalla’, pero también el Ejecutivo tiene que saber ser autocrítico, cambiar algunas estrategias y hablar con la verdad, porque a estas alturas de nada vale maquillar las cifras cuando la situación es traumática. Muchos de los discursos del propio presidente, en conferencias, han caído en saco roto, como que ‘las camas de el Ministerio de Salud, EsSalud y clínicas privadas están para cualquier peruano que lo necesita’. ¡¡Por favor!! Si, por ejemplo, denuncian que en la carpa para pruebas del coronavirus de EsSalud de Angamos, casi sin gente, se niegan a hacerle una sencilla ‘prueba’ a quienes llegan con síntomas ¡¡porque no están asegurados!! ¿Así quieren frenar el contagio, mandando a la calle a potenciales portadores? Si los padres de familia de los cadetes de la Escuela de Policía de Puente Piedra denuncian que hay contagiados en dicho lugar, pero se demoran en realizarles las pruebas moleculares. Si así de negligentes y burocráticas se muestran las autoridades en Lima, ¿se imaginan lo que sucede en provincias y en las localidades más alejadas? De qué vale buscar contagios a ciegas en los mercados si tienen al frente a posibles infectados y no los atienden. ¡¡Hasta médicos mueren en Iquitos porque no había dos balones de oxigeno!! Ni qué decir de cómo se están manejando los ‘protocolos’ en las Unidades de Cuidados Intensivos. En el Hospital del Callao llegaron necesitando de vida o muerte un respirador mecánico, un padre de familia trabajador de 50 años, con hijos y problemas de obesidad, y un recluso de Sarita Colonia, de 25 años, convicto por asesinato y robo agravado. Solo había un respirador y, siguiendo el ‘protocolo’, se lo dieron al asesino que se salvó de morir, y el padre de familia falleció dejando a su señora e hijos en la orfandad. En esta ‘pandemia’ están sucediendo francamente cosas increíbles y absurdas.

MARTÍN BUSCA AYUDA: Las cifras, casi 46 mil contagiados y 1,286 muertos, le quitaron las ganas de mandarse un mensaje dominical. Su mejor decisión es la de promulgar un decreto para que se reanuden las ‘actividades económicas en forma gradual’. Las más importantes, como la minería, pesquería, industria, construcción, servicios, turismo y comercio, volverán a funcionar de forma escalonada. El mandatario es consciente de que la premisa ‘la salud antes que la economía’ no es aplicable en esta etapa, pues si no se flexibilizan las restricciones la gente desesperada seguirá saliendo a la calle a ‘recursearse’. Pero astutamente pidió ‘ayuda’ al resobado ‘Foro del Acuerdo Nacional’, para discutir cómo se enfrentará esta nueva etapa, En otras palabras, ‘ya no quiere quemarse solo’.

‘SE DEBE LEVANTAR LA CUARENTENA’: El doctor Elmer Huerta, referente en estos días de pandemia, desde Washington habló con Trome y le mandó un mensaje a las autoridades del gobierno sobre el ‘aislamiento social obligatorio’: ‘Se tiene que levantar la cuarentena. Hay mucha gente pobre en el Perú. Seis millones de personas ya no tienen qué comer, entonces ya es demasiado. La gente ya no va a obedecer más. Si no hizo caso en 48 días, qué va a hacerlo en sesenta. Vamos a aprender ahora a vivir, a identificar casos. Se van a producir brotes por aquí, por allá’. En otras palabras, según Huerta, tendremos que convivir con el virus y eso significa redoblar nuestra protección y seguir cuidándonos como hasta ahora.

OTROS DOS MÉDICOS HÉROES: Una noticia ayer por la mañana causó no solo consternación, sino indignación en la opinión pública. Dos galenos afectados por el virus murieron en los hospitales al no contar con respiradores de oxígeno. El decano de la orden, Miguel Palacios Celi, sostuvo -y aquí lo grave- que ‘desde hace varios días veníamos pidiendo el oxígeno. Hay muchos pacientes graves, entre ellos seis médicos. Lo que se necesita es la voluntad de llevar oxígeno a Iquitos, ya no parece un pueblo en emergencia, parece una ciudad en desastre. El gremio médico pide que se traslade el oxígeno líquido desde Lima para que las plantas locales lo transformen en oxígeno medicinal’.

Apago el televisor.