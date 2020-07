Este Búho cree en esa sabia frase que alguna vez me regaló un curtido fotógrafo de la vieja escuela: ‘Perro que no camina no encuentra hueso’. Por eso, cumpliendo con todos los protocolos que exigen los especialistas, visité el corazón del distrito de La Victoria, para ver con mis propios ojazos la realidad que allí se vive.

CALLES DE LA VICTORIA: No voy a juzgarlos. Son cientos quienes, obligados por la necesidad de llevar un pan a sus mesas, vieron como última salida el comercio ambulatorio, ese que los expone no solo al contagio del maldito virus, sino a la delincuencia y al abuso policial y municipal. Mujeres, ancianos, muchachitos que tuvieron que dejar el instituto o la universidad, ahora se mueven por las calles de La Victoria para vender pantalones o chompas de franela. ‘Señor, qué puedo hacer si no me llegó ni bono, ni canasta. Si encima las cuentas de la luz y el agua llegaron recontra infladas’, me dijo una mamita que vendía chalinas contra el frío. Es una realidad que duele, que nos hace ver lo privilegiados que somos algunos al tener un plato de comida sobre la mesa o una cama caliente en este invierno. Ya lo hemos dicho, en esta humilde tribuna no apoyamos ni incentivamos la informalidad, pero sí denunciamos los abusos de diversas autoridades que, además de reprimir a los ambulantes salvajemente, los despojan de sus mercaderías. Aquí hemos exigido una solución integral para estos ciudadanos que, al igual que usted y yo, merecen las mismas oportunidades.

(Foto: Anthony Niño de Guzman/GEC)

MENSAJE DE VIZCARRA: Mientras caminaba por aquellas calles atiborra- das de comerciantes y compradores, oía en mis audífonos la conferencia del presidente Martín Vizcarra, con ese tono triunfalista de quien ya ganó la batalla, ufanándose de cumplir los objetivos a pesar de los 9 mil 677 fallecidos por coronavirus (cifras extraoficiales indican un doble o triple porcentaje de muertos). ‘Estamos combatiendo de manera adecuada la pandemia’, dijo sorprendentemente, sin pensar tal vez en aquellas personas que nunca encontraron camas de cuidados intensivos y fallecieron en sus casas o en los pasillos de un hospital esperando que se les haga la prueba de descarte. Sin pensar tal vez en aquellos microempresarios que tuvieron que liquidar sus pequeños negocios y fajarse para subsistir día tras día. También anunció que ahora la cuarentena será focalizada. Durante su discurso, Vizcarra lo dejó claro: a partir de hoy cada uno baila con su propio pañuelo.

Martín Vizcarra se pronuncia sobre el cobro de las pruebas que hacen las clínicas privadas

LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE: Durante todo su discurso, el mandatario peruano evitó referirse a la escandalosa denuncia que protagoniza su secretaria general, Mirian Morales, quien –según informe del programa de investigación ‘Panorama’- habría favorecido a su entorno familiar con con- tratos que sumados dan la sorprendente cifra de 415 mil soles, casi ¡¡medio millón de soles!! Sorprende el total mutis que hizo el presidente al respecto, pues hasta hace unas semanas flameaba la bandera de la meritocracia en los cargos públicos y rechazaba que su gobierno sea del ‘tarjetazo’. El programa periodístico detalló los nombres de los ‘suertudazos’ que se habrían beneficiado gracias a la funcionaria pública: Jorge Mere Vidal (expareja de Morales) con 175 mil soles, Claudia Mere Vidal (excuñada de Morales) con 115 mil soles y Juan Alarico Morales (hermano de Morales) con 124 mil soles. Este escándalo se suma al del impresentable ‘Richard Swing’, quien cobró 175 mil por ‘sesiones antiestrés’ en el Ministerio de Cultura.

Mirian Morales a su llegada al Congreso. (Foto: Mario Zapata/GEC)

CONGRESO DE LA VERGÜENZA: Mientras observaba a miles ‘romperse el lomo’ honradamente para llevar sustento a sus hogares, me indigna que a estas alturas y en estos momentos algunos políticos de dudosa calaña pretendan abrirles las puertas del Estado a corruptos, homicidas, secuestradores y demás delincuentes. Eso es lo que busca el predictamen de reforma constitucional, revelado el lunes por la Comisión de Constitución del Congreso presidida por Omar Chehade. Dicho documento será debatido y, de ser aprobado, candidatos con vínculos en la corrupción podrán postular a cargos de elección popular. Para muchos, esta iniciativa tendría nombre y apellido: Humberto Acuña (APP), exgobernador de La Libertad, acusado de recibir coimas. Este es un grave retroceso a todo lo avanzado el año pasado en el Congreso disuelto, que había aprobado la prohibición, por delitos dolosos, para quien quisiera ocupar un cargo público. Indignante. Apago el televisor.