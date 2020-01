Este Búho mira las últimas dos encuestas publicadas sobre la intención de voto para las elecciones congresales del domingo 26 de enero y se reafirma en lo que venimos señalando hace tiempo: Los peruanos no están interesados en estos comicios. Paso a analizar uno a uno a los partidos que obtuvieron mejores resultados en dichas consultas. Una es de Datum, realizada solo en Lima Metropolitana como simulacro de votación, con cédula de sufragio; y la otra es de CPI, hecha a nivel nacional. En esta última, los indecisos son el 54% y los que votarán viciado o en blanco suman 19%.

LA LAMPA DE ACCIÓN POPULAR: En ambas encuestas aparece en primer lugar de los votos válidos. En Datum tiene una intención de voto del 18%, mientras que en CPI es del 14.8%. Lidera sin candidatos conocidos, al parecer por la buena imagen que tiene, pues los expresidentes Fernando Belaunde y Valentín Paniagua pudieron ser acusados de cualquier cosa, menos de corruptos o ladrones como otros exmandatarios que están presos, fugados o con prisión domiciliaria. En el caso de Datum, los resultados son iguales que hace un mes, o sea que no subió ni bajó en las preferencias. Daniel Urresti, así como otros personajes, en los últimos días no dejan de señalarlo como el socio del aprismo y del fujimorismo, y habrá que ver si esto le hace mella.

FUERZA POPULAR: Segundo en CPI (11.8%) y tercero para Datum (13%). Pese a las graves denuncias de corrupción contra su lideresa Keiko Fujimori (en estos días el Poder Judicial decide si la manda de vuelta a prisión) y otros dirigentes del partido, goza de un voto duro que, al parecer, le asegurará una buena cantidad de escaños. Es de esperar que en el nuevo Congreso mantenga su política obstruccionista y de enfrentamiento con el Gobierno y, especialmente, con el presidente Vizcarra a quien, afirman, se la tienen jurada por el cierre del Legislativo. La llamada ‘Dama de hierro’, Martha Chávez, que pertenece al ‘primer fujimorismo’, es la favorita de esta agrupación para tener una curul.

PARTIDO MORADO: Empate técnico con Fuerza Popular en Datum, al conseguir 15%, que lo coloca en un expectante segundo lugar. En CPI (10.5%) es cuarto. La figura de su líder Julio Guzmán, quien en las anteriores elecciones presidenciales fue sacado de carrera, para algunos a la mala, parece estar arrastrando votos. Entre sus candidatos figuran Alberto de Belaunde y Gino Costa, quienes antes del cierre del Congreso se mostraron a favor de esta medida. Ayer, Daniel Mora, propulsor de la necesaria reforma universitaria y que iba con el número 3, renunció a su candidatura y a las filas del partido, tras conocerse una denuncia de su esposa, del año pasado, por maltrato físico y psicológico. Inaceptable todo tipo de violencia, pero más si es contra la mujer.

ALIANZA PARA EL PROGRESO: Tercero en CPI con 11%. Décimo para Datum (no olvidemos que la encuesta fue solo en Lima) con 4%, aunque hay que decir que tiene más seguidores en el norte del país y de ahí su mejor ubicación en la consulta nacional de CPI. A sus seguidores parecen no importarle los cuestionamientos al fundador César ‘Plata como cancha’ Acuña, quien es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. Sus defensores señalan que le tienen envidia porque se compró en un barrio exclusivo de Madrid, España, una ‘casita’ de 1,2 millones de euros, la que pagó al contado.

LOS QUE ‘ESTÁN AHÍ’ Y LOS PITUFOS: En la encuesta nacional de CPI, los que están cerca al Partido Morado, con esperanzas de darle alcance y agarrar algunas curules, son el Frente Amplio, Somos Perú y Podemos Perú. Allí el Apra y el PPC solo aparecen en ‘Otros’, ni se les nombra. Dan gracias porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó no aplicar en estos comicios la valla de cancelación de inscripción a las organizaciones políticas que no alcancen la elección de al menos seis congresistas o el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Falta poco más de una semana para las elecciones y la campaña no se enciende, es aburrida.

Apago el televisor.