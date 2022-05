Repartija de millones en audios

Este Búho escucha con asombro los audios del escándalo. Phillip Butters soltó una ‘bomba’ que se grabó días antes de que Pedro Castillo entrara al gobierno. Los audios desnudan de manera descarnada cómo desde días antes de jurar como presidente de la República, el chotano se juntó con delincuentes disfrazados de ‘empresarios’: Zamir Villaverde, o burócratas de la cachina: Bruno Pacheco, y ambos hablan de repartirse como un botín los ministerios donde ‘estaba la plata’.

Lo más indignante es que esos audios, que parecieran una fanfarronada de dos borrachos de cantina, son realidad. Castillo, ya como presidente, les dio todas las prerrogativas para que ingresen al Estado a robar, como se sostiene al final de los audios, cuando Zamir le pregunta a Bruno sobre qué iba a escoger en la repartija, si un viceministerio o la Secretaría General de Palacio, y el prófugo respondió: ‘Yo ahorita, pensando en frío, la secretaría general’.

Y Castillo le concedió sus deseos. Al inicio de los audios, en la conversación, que se habría producido el 25 de julio del 2021, también se menciona el nombre del exministro de Transportes, Juan Silva, a quien relacionan con un maletín con ¡un millón de soles! y que el presidente estaba al tanto de todo, pero se hacía el desentendido. ¿O era para él el dinero? El audio es revelador y por momentos parece un diálogo de ‘taitas’ del penal de Lurigancho:

ZAMIR VILLAVERDE: “Juan Silva, pero a este pata le han pescado, ¿ese huev... no es el que le dio el maletín de millón de soles?, asu qué abuso. ¿Pero Pedro sabe del millón de soles”?, preguntó el hoy encarcelado ‘empresario’.

BRUNO PACHECO: “Pedro sabe, pe, se hace el huev...”.

Uno escucha los audios y pareciera que hablan dos roedores disputándose un gran trozo de queso. Pero lo más revelador es escucharlos decir ‘Pedro sabe, pe, se hace el huev...’. ¿Qué clase de persona ingresó a Palacio de Gobierno? O mejor dicho, ¿qué ‘Pandilla Basura’ entró con él a cogobernar desde la casa de Sarratea?

Estos dos hampones con corbata eran precavidos. Faltando tres días para la asunción del mando de Castillo comenzaron a ejecutar la repartija. Le ponen el ojo a los ministerios que más dinero manejan, en este caso los de Transportes y Vivienda.

Zamir Villaverde: “Para mí es Vivienda (Ministerio), ahí se manejan millones, yo te armo todo el cuadro, te armo todo. Ahí también se maneja Sedapal. O sea, el segundo monstruo después de Transportes es Vivienda”. Sabiendo que (Juan Silva) iba a Transportes. Zamir trata de convencer a Pacheco de aceptar un viceministerio. Increíblemente el ex secretario general de Palacio se queja por lo que le parece ‘muy poco’.

El Búho: Gracias a Castillo y sus sobrinos, Zamir se volvió el amo y señor en el Ministerio de Transportes

Bruno es estratosféricamente ambicioso y reclama procazmente, ante las ‘alternativas’ que le ofrece el oscuro ‘empresario’. Quiere saber ‘qué va a ganar’. Pero ubiquémonos en el tiempo en que se da esta conversación. Solo tres días antes de que Castillo asuma la Presidencia de la República. Y para nuestra sorpresa, todo lo que planearon ese par de ratas, uno fugado y otro en prisión, se cumplió. Pacheco optó por ‘escoger’ trabajar como secretario general de Palacio y a los días le encontraron un maletín con 20 mil dólares en su baño.

También lo acusaron de manipular los ascensos policiales y militares, extorsionar a la Sunat, entre otros ‘chicharrones’, por lo que se encuentra no habido. Con él se cumplió el plan de Zamir, que decía ‘en tres meses es suficiente para hacer plata’. Pedro Castillo le reservó una oficina en la casa de Breña donde desfilaban empresarios con proyectos bajo el brazo, previa millonaria comisión, lobistas como Karelim López.

Gracias a Castillo y sus sobrinos, Zamir se volvió el amo y señor en el Ministerio de Transportes donde digitaba los jugosos contratos en Provías. Inclusive, a empresarios que querían disputarle algún contrato, como Luis Passapera, los sacaba del camino amenazándolos de muerte. El otrora asaltante de pizzerías le confiesa a Bruno que piensa ‘capturar’ el Ministerio de Transportes porque ‘lo tiene todo organizado’.

BP: Ese pende... es un comerciante de tierras.

ZV: Allí va a negociar otras cosas. Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda o...

BP: Si tú me dices, me voy, pero me tienes que avisar qué voy a ganar. Porque si voy por las hue....

ZV: Otra cosa que parece absurdo. En Transportes tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de Transportes?

BP: ¿Vice? ¿Tan poco?

ZV: Bueno. Yo digo que se quemen ellos y tú asciendes. Sino Vivienda. Digamos con Juan Silva. Si cada uno va a ser un rey en su propio reino. En Vivienda se manejan millones. Te armo todo el cuadro. Allí también manejas a Sedapal. El segundo monstruo después de Transporte es Vivienda.

Y se vienen más audios. Alucinante. Apago el televisor.

VIDEO RECOMENDADO

Zamir Villaverde declara ante comisión de fiscalización.

TE PUEDE INTERESAR

La crisis alimentaria, elecciones, pensiones en peligro y más en ‘Pastillitas’ de El Búho

La confesión de Vargas Llosa

‘El año que vivimos en peligro’