Este Búho pensaba hace unos días que el presidente ruso, Vladímir Putin, era el principal responsable si se llegaba a desencadenar un conflicto armado con Ucrania. ¿Sería capaz?, me preguntaba. Pero ahí nomás, el que fuera miembro de la KGB, dio ese paso que nadie en su sano juicio hubiese querido que diera: declarar la guerra que tanto temían Ucrania y todo el mundo occidental.

Putin ordenó a sus tropas realizar una ‘operación militar especial’ en su vecino país que algún día integrara la Unión Soviética. En un discurso televisado, el líder ruso dio sus polémicos motivos para la invasión ‘relámpago’: lo toma como una ‘cruzada’ para ‘desnazificar’ Ucrania y “proteger a las personas de los abusos y del genocidio que son objeto por parte del Gobierno de Kiev desde hace ocho años”. Donbas y ocho regiones más de Ucrania fueron atacadas en tres ejes matando a más de 130 personas, entre soldados y civiles.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, impuso la Ley Marcial y decretó que todo ciudadano en edad de servir ‘puede portar un arma’. Pero las fuerzas del país invadido son inferiores a las de los invasores: Kiev cuenta con 219 mil soldados y 900 mil reservistas, mientras que los efectivos rusos los aplastan con 900 mil soldados, dos millones de reservistas y medio millón en otras fuerzas. Putin justifica sus ataques con un discurso que hace recordar a Hitler por la ferocidad y ardor donde hace alusión a supuestas ‘traiciones’ de Kiev, también utiliza referencias históricas al gran imperio ruso, olvidando que fue un líder comunista como Lenin quien se encargó de destruir ese imperio.

Ni qué decir de diatribas lanzadas a Estados Unidos y la OTAN (la organización militar de los Estados más poderosos de Europa) a la que Ucrania pugna por ingresar para que la apoyen a defenderse de la abusiva invasión. Para los norteamericanos, esta sería la fase inicial de una invasión a gran escala que tiene como objetivo tomar Kiev y ‘decapitar’ al gobierno del presidente Zelenski, explicó un alto funcionario de Defensa estadounidense.

¿Puede desencadenarse una guerra con misiles nucleares? Eso no es posible, ya que al desmembrarse la Unión Soviética surgieron cuatro países como potencias nucleares: Kazajistán, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Esto fue inaceptable para Estados Unidos, que presionó en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear para que estos países renunciaran a ellas. Por eso, Rusia optó por la invasión, porque si Ucrania hubiera tenido esas armas, jamás se arriesgaría a tener una guerra nuclear con un vecino. Esta es una guerra convencional y por ello será sangrienta y con muchas bajas. Estados Unidos, por su parte, ha optado por declarar a Rusia una ‘guerra económica y financiera’. No enviará tropas como en Irak, pero su presidente Joe Biden prometió una ofensiva que tendrá el efecto de una bomba nuclear en la economía rusa y, también, hay que decirlo, en la economía mundial. Por lo pronto han congelado los fondos de sus cuatro principales bancos e igualmente de los multimillonarios rusos con el objetivo de que estos presionen a Putin a retirarse.

La Unión Económica Europea también hará lo mismo, además de rescindir todos los contratos petroleros y de gas con Rusia. Asimismo, el gigantesco gaseoducto ruso que pasa por Ucrania hasta Alemania ha quedado clausurado. Son solo los primeros golpes de occidente, pero vendrán más. ¿Qué pasaría si se impone la fuerza de Putin y colocan un gobierno títere de Rusia? Se repetiría la historia de otra invasión que vino de Moscú, como fue la de Unión Soviética a Checoslovaquia en agosto de 1968, que tan bien retrató la hermosa novela del checo Milan Kundera, ‘La insoportable levedad del ser’. Ahí nos detalla fundamentalmente la llamada ‘Primavera de Praga’, pero eso será motivo de otra columna. Eso sí, una vez más compruebo que el destino es circular. Apago el televisor.

