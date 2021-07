Este Búho asiste a este 28 de julio histórico con sobresaltos. Cuando era joven universitario pensaba el Bicentenario. Me imaginaba que mi país había superado ciertas taras heredadas de la Colonia. Por eso aluciné cuando el 28 de julio de 1985 asistí a la Feria del Hogar, para presenciar el inolvidable concierto del rockero argentino Charly García, que en aquella época sonaba hasta el hartazgo en radio y televisión.

Esa noche, el genial bigotón salió y dijo: “Me dijeron que salga con una bandera de Perú. No, eso no. ¡Feliz Independencia, locos, que les dure!”. Más allá de la frase de un genio de la música, me hizo reflexionar y me pregunté en esos años: ¿Realmente fuimos libres después del 28 de julio de 1821?

Mis grandes profesores de Historia, la primera carrera que estudié en San Marcos, como Manuel Burga y Heraclio Bonilla, me decían en el entrañable salón 1A de Letras que, salvo la cancelación de la sumisión a la Corona española, muy poco cambió en la naciente república peruana. Desde el siglo pasado, ilustres peruanos comprometidos con su país se propusieron reflexionar sobre la patria. El padre de todos fue Manuel González Prada y sus discípulos, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, dos pensadores de la corriente socialista y aprista.

Parece que el maestro, autor de ‘Pájinas libres’, ya se imaginaba que en la política del siglo XXI habría esos políticos tránsfugas y ‘vientres de alquiler’, esos a los que les gusta cambiar de camiseta como dividir.

“Nada tan mezquino de mirar como un hombre eternamente confinado a la política. Si fiel a su partido, se agita en órbita de microbio, no concibe nada más allá de su grupo y realiza una obra de interés personal o de egoísmo; cuando no, rencores y venganzas; si infiel a correligionarios, va de agrupación en agrupación ejerciendo el ignominioso papel de tránsfuga y merodeador público”.

Eso escribía el maestro y me hizo recordar a Daniel Salaverry o Martín Vizcarra, el hombre que ‘corta el jamón’ en Somos Perú, partido fundado por el gran alcalde ‘criollón’, Alberto Andrade, un empresario honesto, pero hoy su partido ha caído en manos siniestras, hoy está hipotecado al ‘Lagarto’ y a ‘Mil caras’ Salaverry.

Pero volvamos a la historia. El ‘Amauta’ José Carlos Mariátegui, autor de los imprescindibles ‘Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana’, sabía que la educación es la piedra angular de una sociedad desarrollada. “La vida y personalidad egoístas, burocráticas, apocadas del profesor decorativo y afortunado, influyen inevitablemente en la ambición, el horizonte y el programa del estudiante de tipo medio. Profesores estériles tienen que producir discípulos estériles”.

UN PEDIDO A PEDRO CASTILLO

Este columnista le pide al profesor y presidente Castillo que, por los niños y jóvenes de nuestro país, no se deje influenciar por esa casta de docentes radicales que no aceptan la meritocracia, exigen aumentos sin capacitarse y se niegan a darles una educación digna a nuestros niños.

Retrocedo en el túnel del tiempo: Víctor Raúl Haya de la Torre organizó el principal partido de masas del siglo pasado en el país. En 1931, le birlaron escandalosamente su triunfo electoral. Sin embargo, su discurso después de la derrota es una brillante disertación de un político responsable.

“¡No estamos perdidos! -gritó Haya- Yo afirmo que estamos más fuertes que nunca. Porque gobernar no es mandar, no es abusar, no es convertir el poder en tablado de todas las pasiones inferiores, en instrumento de venganza, en cadalso de libertades; gobernar es conducir, es educar, es ejemplarizar, es redimir”. González Prada, Haya de la Torre y Mariátegui fueron grandes pensadores del Perú. Este periodista tiene un hijo de cuatro añitos y me preocupa su futuro. No veo nada claro. Mañana continúo. Apago el televisor.