Este Búho lo escribió con todas sus letras cuando Pedro Castillo dinamitó su tercer gabinete al nombrar como premier a un impresentable como Héctor ‘Mil partidos’ Valer. Ya no se trataba de ver al presidente como un inimputable, pues el chotano es consciente de su ineptitud y su persistencia en el error pasaba a ser patológica.

Nombrar a Valer no solo demostraba ello: un agresor de mujeres, a su esposa, hija y a una psicóloga; y hasta acumulaba denuncias por colusión y morosidad. O sea pegalón y ‘cabecero’. Este ‘camaleón’ de la política tuvo un accionar que lo pintó de cuerpo entero cuando irrumpió en el Congreso, y creemos que no fue una ‘mandada’ a título personal, sino que fue coordinada con Castillo y el ‘gabinete en la sombra’, donde se definió como una ‘bala de plata’, en una irrespetuosa forma de amenazar al Legislativo.

Así, entre esas huachaferías matonescas, se fue el premier al ‘poner su cargo a disposición’, porque no tuvo la hidalguía de renunciar cuando ya otros ministros del gabinete marcaban públicas distancias con él como el apestado en que se había convertido. Castillo dio un mensaje de cuatro minutos y lo único que tuvimos claro es que Valer era ya un fantasma y no hizo ningún mea culpa ni autocrítica. Por buena fuente se supo que el ‘gabinete en la sombra’ sigue ‘vivito y coleando’ y que buscaban un premier que tenga cercanía a la izquierda y se barajó el nombre de Jorge Nieto Montesinos, quien ya fue ministro de Defensa y de Cultura, quien se muere por ser premier y tener un alto cargo. También se mencionó el nombre del abogado César Landa, el ministro de Relaciones Exteriores, alfil bien visto por el sector ‘caviar’ y el sector mendocista, aunque el ‘gabinete en la sombra’ vería con mejores ojos a Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú y ministro de Comercio Exterior y Turismo, que ha mutado de izquierdista a ‘traductor’ oficioso de Castillo y hasta se ha peleado con Verónika Mendoza.

El Búho: “El chotano busca a la ‘fuerza de choque’ etnocacerista para salir a las calles”

Por los palos aparecía la figura de un ministro también de izquierda como el de Salud, Hernando Cevallos. Pero el presidente ni porque atravesamos por una gravísima crisis institucional dejaba de hacer patéticos shows: se fue a buscar al ministro de Justicia, Aníbal ‘Tres patines’ Torres, al viejo Palacio de Justicia, cuando todos sabemos que el ministro despacha en otro local. Y otra vez se rumoreó con insistencia que ¡iban a liberar a Antauro Humala!, pese a que el asesino de policías recién deberá salir en el 2024. ¿Por qué? No hay un solo motivo. El chotano busca a la ‘fuerza de choque’ etnocacerista para salir a las calles a aplastar las protestas que ya lo abruman y de paso tener a un Antauro libre, ahora que se vienen las elecciones a alcaldías y gobiernos regionales, pues el partido magisterial del profesor no logró la inscripción.

Este columnista cree que la paciencia del país ya sobrepasó todo límite. Pensamos que ni aunque lo hubiese ensayado Castillo lo hubiese hecho peor. El cajamarquino ya perdió todo pudor. ¿Qué se le puede pedir? Pues que tenga la hidalguía de reconocer que su incursión en las elecciones fue una infructuosa aventura; que le quedó sideral el cargo y que no conoce o no quiere conocer a la gente indicada para que lo ayude a sacar adelante a la nación, a la que está llevando a una gravísima crisis institucional.

Este periodista piensa que es la única salida para que no se sigan mellando las instituciones. Por ejemplo, no puede ser posible que un bachiller de Educación en la rama de Geografía sea ministro del Ambiente en medio de tragedias ecológicas. La verdad, uno a veces está tentado a creer en que Castillo lo hace adrede, pero no. Es la personificación de la desfachatez y la incompetencia como nunca se ha visto en mandatario alguno. Este Búho reitera que, por el bien del país, Castillo tiene que irse, de cualquier manera que sea constitucional. Este cuarto gabinete no resolverá nada porque el problema es el presidente. Apago el televisor.

