El Búho y los 21 años de Trome

El gobierno mafioso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se había derrumbado junto a sus inmundos ‘diarios chicha’. Con el entusiasmo que lo caracterizaba, Bernardo instaba a Carlos Espinoza Olcay, el director y a este columnista: “Es hora de darle al pueblo un periódico popular para que lo lea toda la familia ”. Con el tiempo se convirtió en un boom en ventas, en el diario más leído de habla hispana. Pero todo cambia y el hombre de prensa debe adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Los periodistas de estos tiempos son digitales o se quedarán en la época de los dinosaurios. A diario conversamos con el jefe de la mesa digital de Trome, Herbert Holguín, quien la tiene clara: la competencia ya no solo está en los quioscos, sino en todas las páginas web, plataformas digitales y de entretenimiento. Si no estás en Internet, no existes. Los cierres de edición en las madrugadas que tanto nos apasionan, ahora se dan cada vez que se sube una buena nota a la versión digital, cada vez que se publica una nota, es decir, cientos de veces al día, al igual que en la noche.

Si nuestro periódico impreso es líder, ahora debemos serlo en celulares, tablets, relojes inteligentes, en YouTube, Instagram, en TikTok... ¿Cuál es el secreto para mantenerse en el primer lugar de lectoría?, nos preguntan jóvenes universitarios. Trome es un diario con alma, palpita . Nuestros redactores son conscientes de que el verdadero hábitat del hombre de prensa es la calle. Y no lo inventó este columnista, sino el maestro Gabriel García Márquez. “El máximo nivel del periodismo es el reportaje -aseguraba-. Es decir, el reportero que sale a la calle, toma directamente sus materiales informativos y los elabora para las diferentes audiencias”.

Igual opinaba el maestro Tom Wolfe, el llamado ‘padre del nuevo periodismo’. Cuando le preguntaron su opinión del por qué estaban bajando las circulaciones de los grandes periódicos norteamericanos y muchos estaban al borde de la quiebra, dijo: “Los diarios pierden dinero porque sus periodistas no pisan la calle. Se quedan en la mesa , calentando el asiento, haciendo de ‘buenos chicos’ y cumpliendo mandados de sus jefes”.

Este columnista tiene más de treinta años en el oficio. Y siento pasión por lo que hago. Hemos consolidado a columnistas emblemáticos como ‘El Bombardero’, con sus análisis siempre certeros, punzantes y con sus maletas listas para seguir a la selección por la Copa América o, ahora último, en Barcelona y Qatar, informando lo que nadie ve y contando la verdad. Antes y durante el partido del repechaje ante Australia mandaba videos que subíamos rápidamente a redes. Este columnista también se siente afortunado. Estoy orgulloso de compartir con mis lectores, aparte de mis análisis de coyuntura política, cultura popular y mis ‘domingos literarios’.

Son miles los que ingresan a la web de Trome, por ejemplo, para conectarse con el sorprendente Luis Guadalupe en ‘La fe de Cuto’. Es solo uno de los atractivos de nuestra página digital. Pero hay algo que no puedo dejar de resaltar, lo que considero es parte fundamental de nuestro éxito: el trabajar con total independencia. Quien revise nuestros archivos verá que desde el 2001 fustigamos a la frivolidad del ‘Cholo’ Toledo, sus impresentables sobrinos ‘Filete’ o el ‘cajero Koki’.

También cuestionamos las corruptelas y los blindajes a Alan García; las intromisiones de Nadine Heredia en el gobierno de Ollanta, los vínculos con Odebrecht de PPK y de Vizcarra con el ‘club’ de la corrupción. Nunca fuimos sobones del mandatario de turno. Igual criticamos duramente a Keiko Fujimori, acorralada por acusaciones fiscales. No nos partidarizamos con nadie ni aceptamos ‘invitaciones’, ‘almuercitos’ o viajecitos de políticos o autoridades. Seguimos los consejos del gran periodista argentino Mandred Schönfeld, que en los tiempos de la terrible dictadura militar de Videla (1976-1981) denunciaba tanto los atentados terroristas de los montoneros izquierdistas como las torturas y desapariciones del régimen derechista contra sus opositores.

El inmenso periodista aconsejaba: “No acepten ninguna de las invitaciones del poder. Detrás de ese almuercito, ese cafecito, hay una intención de comprarte” . Por eso estamos alertas, porque nunca estuvo en tanto peligro la libertad de expresión como en el gobierno del nefasto Pedro Castillo, que trata de culpar a la prensa de ‘desestabilizarlo’ solo porque investiga las tremendas acusaciones de corrupción que lo involucran. Siempre estaremos vigilantes. Apago el televisor.

