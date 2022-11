Este Búho lee que se agotó en minutos el último lote de entradas para los conciertos del Bad Bunny, el llamado ‘Conejo malo’. Será lleno total en el Estadio Nacional. Me entero que su verdadero nombre es Benito, tiene 28 años, nació en Puerto Rico y es un rapero, cantante y compositor que cosecha un tremendo éxito a nivel mundial.

Es un fenómeno de masas, aunque muchos ‘tíos’ me dicen que no entienden su música. Como buen periodista, estoy con los ojos bien abiertos a los gustos de las diferentes generaciones. Por ahora prefiero hacer mi lista de conciertos más inolvidables en este nuevo milenio. Aclaro que el orden no tiene nada que ver con la preferencia, todos son inolvidables.

1.- ROLLING STONES: El concierto con el que todos los rockeros peruanos soñábamos desde chibolitos. En los ochentas y noventas habían recorrido Brasil y Argentina, pero la banda liderada por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood eludió al país en épocas del terrorismo. Aquella histórica noche en el Monumental de la ‘U’ nunca olvidaremos ese baile endemoniado de Mick cuando interpretó ‘Simpatía por el diablo’.

2.- B-52: Íconos de los ochentas y la banda new wave más entrañable del planeta, aterrizaron en una abarrotada tribuna norte del Estadio Nacional, llena de los jóvenes de ayer, maduros, que aquella noche vieron extasiados a la banda original tocando temas imperecederos: ‘Idaho privado’, ‘Legal tender’, ‘Love shack’, ‘Roam’, ‘Fiesta sin límite’ y la cereza de la torta ‘El rock de la langosta’, que culminó con un langostino gigante de plástico flotando entre las tribunas. Alucinante.

3.- BOB DYLAN: Este columnista viajó hasta San José de Costa Rica y allí asistió a un concierto inolvidable que, sabía, nunca llegaría a Lima. El legendario trovador y premio Nobel de Literatura llegó hasta el bucólico barrio de Cartago, a las afueras, en un Palacio de los Deportes atiborrado de gringos y lugareños informados. Con ellos exigimos a todo pulmón que tocara ‘I want you’, de sus primeras épocas, a lo que el maestro sonriente accedió. Inolvidable.

4.- PAUL MCCARTNEY: El ‘Beatle’ se enamoró del Perú, de su comida y del cariño de su gente. Este columnista estuvo en sus dos grandes conciertos, el primero ante 80 mil personas en un Monumental que nunca antes lució tan majestuoso. Al año siguiente llenó el Estadio Nacional para los fanáticos que lloraron por no asistir a Ate. Vibramos con ‘Hey Jude’, ‘Penny Lane’, ‘Yesterday’ y ‘Tontas canciones de amor’, ‘Christmas time’, ‘Live and let die’ y otras clásicas de su época de los Wings.

5.- ROGER WATERS: El mejor concierto fue el primero, donde solo cinco mil fanáticos asistimos extasiados al evento de nuestras vidas. El segundo fue apoteósico, con cincuenta mil personas en un estadio. Pero el primero lo vi en primera fila y me quemaron esos juegos pirotécnicos de otro mundo. Cuando el ‘chanchito volador’ surcaba los cielos de Ate y el maestro interpretaba ‘Otro ladrillo en la pared’, abracé a mi amiga Rita, la que hizo posible que viera el mejor concierto de mi vida.

6.- KISS: En el Estadio Nacional se ubicaron, afuera, decenas de señoras que te pintaban la cara como los entrañables integrantes de Kiss. Un tío que escuchó el ‘Rocanroll all nite’ en el año 1975 debía pintarse la cara como el ‘diablo’. Tremendo conciertazo.

7.- WILLIE COLÓN Y EL GRAN COMBO: Esa tremenda reunión se dio en el Callao, en el estadio Miguel Grau. El maestro Colón cantó todo su repertorio. ‘Gitana’, ‘Idilio’, ‘Oh qué sera, son fantasmas’. Gracias, amigos músicos. Apago el televisor.

