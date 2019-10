Picotazos de ‘el Búho’

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de madrugada de un bar de Los Olivos, donde hubo degustación de cachina gratuita en la presentación del doble de ‘José José’. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ en estos mis ‘picotazos’ que tanto reclaman mis lectores.

QUE GOBIERNE: Martín Vizcarra calibró bien que en la disolución del Congreso, luego de las lógicas protestas iniciales y la histeria de algunos congresistas de Fuerza Popular, pues las cosas se iban a entibiar mucho más rápido de lo pensado una vez ocurrida la renuncia de ‘Mechita’ Aráoz a su vicepresidencia. Y en mucho colaboraron los 27 ‘suertudos’ congresistas de la Comisión Permanente, que calladitos nomás se adecúan a su nueva condición y podrán cobrar hasta la instalación del nuevo Parlamento.

Esa comisión va a ser como el coro de las tragedias griegas, presentes, con voces y gritos de quienes no son actores y no pueden interferir en la trama. A eso quedarán reducidos los bochincheros como Bartra o Becerril. Quien gobernará será Vizcarra y ahora sí podrá implementar las reformas necesarias vía decretos de urgencia, como lo faculta la Constitución. Por eso debe, en primer lugar, armar un gabinete de acuerdo con la grave situación en que vivimos.

Tiene que gobernar de manera totalmente distinta, mover los motores de la economía, dejar el ámbito anticorrupción a los fiscales y abocarse, en equipo con su ministro del Interior, a combatir en serio la inseguridad ciudadana, principal problema de nuestra sociedad.

‘LECHUGA’ BARTRA: Este columnista no puede dejar de canturrear el estribillo de Pedro Navaja, ‘la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida’, cuando escucha a Rosa Bartra, más fresca que una lechuga, ‘exigirle’ al presidente Vizcarra ¡que convoque a elecciones generales inmediatamente! ¿Quééé? Acaso no fue ella quien, el 26 de setiembre, cuando presidía a su antojo la disuelta Comisión de Constitución, mandó al archivo justamente el pedido del presidente de adelantar las elecciones para el 2020. No solo lo archivó, sino que en tono provocador, ni siquiera lo derivó para que el Pleno debata ese importantísimo asunto.

Con esa actitud, Bartra echo más gasolina al fuego de la crisis y ese episodio fue una de las principales causas del desenlace final y la disolución del Congreso. Así que aquellos que lloran como viudas del fujimorismo por el triste final de una bancada irracional, en vez de ponerse como las chicas Almodóvar, ‘al borde de un ataque de nervios’, deberían responsabilizar a las huestes ‘naranjas’, que solitas se pusieron la soga al cuello.

SE APAGÓ LA ‘MECHITA’: De noche juró como ‘presidenta encargada’ en medio de un hemiciclo ocupado por ‘muertos vivientes’, pues horas antes Vizcarra había disuelto el Parlamento y la mayoría que la ovacionó ya no eran nada ni representaban a nadie. Ella se dio cuenta muy tarde, cuando las redes sociales la ridiculizaron hasta el hartazgo, y reconoció que se ganó ‘el odio’ de la población. ¿Cómo pudo cometer ese gravísimo error político? ¡Si ella fue, durante mucho tiempo, blanco favorito del avasallador fujimorismo! Analistas coinciden en sostener que la vicepresidenta mantenía una ‘loca ilusión’ de ser, algún día, ‘presidenta del Perú’. Lamentablemente, le será muy difícil volver a jugar en las ‘grandes ligas’ de la política.

LAS ‘CHAPAS’ MILLONARIAS DE BARATA: Ahora los peruanos comprendemos el comportamiento de algunos excongresistas, que cuando estaban en funciones iniciaron una ‘guerra’ contra el acuerdo de delación firmado por la Justicia peruana y Odebrecht, para que esta última revele los nombres de todos aquellos que recibieron dinero sucio de la constructora y que estaban encriptados en servidores inaccesibles. Con las delaciones de Barata propiciaron la prisión de Susana Villarán. Pero en esta nueva jornada de revelaciones, el brasileño no solo está sacando a la luz la entrega de dineros millonarios destinados para obras, sino también para candidatos al Parlamento.

Toda esa plata está consignada en la Caja 2, la de la ‘cutra’, mediante ‘codinomes’ (apodos). Ayer reveló que ‘Pastor Alemán’ era efectivamente Aurelio Pastor. ‘Campaña Nacional’ es la cuenta donde se entregó dinero a Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Lourdes Flores; ‘Apra’ era para la campaña del fallecido expresidente, mientras que ‘Oriente’ era Alejandro Toledo. Lo más indignante es que ‘Sipán’ sería el excongresista Javier Velásquez Quesquén o Yehude Simon. “Lo que sí sé, es que les dimos plata a ambos”, sostuvo Barata. Qué vergüenza. A estar alertas. Apago el televisor.