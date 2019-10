'Picotazos' de El Búho 

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de amanecida de la fiesta por la elección de ‘Miss Pisco’ en la laguna de Huacachina. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permitan ver ‘mas allá de lo evidente’ en estos mis ‘Picotazos’ que tanto reclaman mis lectores.



¡¡QUÉ TAL FRAUDEVO!!: Si Evo Morales fuera respetuoso de su Constitución, solo debería haber sido presidente en dos periodos, pues está estipulado que solo podía reelegirse una vez de forma consecutiva. Pero demostrando una desmedida ambición de poder, presionó al Tribunal Constitucional de su país para que le acepte una triquiñuela legal y así poder postular en el 2014 a una re-reeleccion mismo Fujimori. Ganó la presidencia, pero su gobierno se vio envuelto en un escándalo, el de su amante Gabriela Zapata, gerente de una empresa importadora china que se benefició con millonarios contratos con el Estado. Ante el clamor popular que le exigía que no vuelva a postular, sacó un referéndum para que el país votara si se reformaba la Carta Magna y ganó el ‘NO’. Evo, despreciando la voluntad del pueblo, recurrió otra vez a su Tribunal Electoral rastrero, que le dio ‘un recurso trucho’ para ilegalmente postular a estas últimas elecciones, donde el electorado, con razón, le dio la espalda. Ahora, con fraudes denunciados dentro y fuera de Bolivia, pretende perpetuarse en el poder. La historia ya enseñó que hay que desconfiar de los que se atornillan al poder.



EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN: El perdón solicitado por Sebastián Piñera a su país y a los manifestantes, que salieron a protestar por alzas en el metro y otras reivindicaciones, algunas ya concedidas por el ‘ciego’ mandatario, dejó muy mal parados a los admiradores de un modelo económico al que creían inmune y sin fisuras, y miraban miopemente las protestas como simples ‘berrinches’. Pero lo más alucinante es la visión de la esposa del millonario Piñera, Cecilia Morel, quien ante el recrudecimiento de las protestas -generadas en gran cantidad por la indiferencia de su marido- le comenta por WhatsApp que los reclamos de sus compatriotas los veía como una invasión extranjera, ‘alienígena’. Me hizo recordar la frase de María Antonieta, cuando los miles de harapientos llegaban a ‘Palacio de Versalles’. “¿Qué quieren?”, preguntó. “Dicen que tienen hambre y no hay pan, su majestad”, le respondieron. “¿Y por qué no comen pasteles?”, respondió indolente, torciendo su delicado cuellito que días después cortaría la guillotina de la ‘Revolución Francesa’.



LUCIANA Y SU CUENTO: Este columnista no se come el cuento cuando Luciana dice: ‘No sé por qué me involucran en una red criminal’. Sin embargo, cuando le preguntaron si conoce a Alexander Peña Quispe, el ‘financista’ de ‘Los Intocables Ediles’, dice ‘sí lo conozco’, pero no más, ni que la relación era tan estrecha que el siniestro empresario, ahora preso, le dio trabajo a la ‘joyita’ de su hermano ‘Romulito’. Lo grave es que la congresista sería reincidente. En el 2008, tiempos en que ‘La Bestia’ César Álvarez reinaba en la región Áncash, la prensa acogió la denuncia del alcalde aprista de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, quien acusó a la legisladora de impulsar la obra de la reconstrucción del estadio Rosas Pampa (Chimbote), cuyo proyecto lo trabajaba la empresa OEI, vinculada a su padre Rómulo León Alegría y al dominicano Fortunato Canaan, sí, el de los ‘faenones’ petroleros. El alcalde, que apoyó la obra, luego se opuso porque esta inicialmente iba a costar 18 millones de soles, pero después se sobrevaloró en 35 millones. El burgomaestre reveló que Rómulo lo amenazó en el local del Apra: “No fiscalices a Álvarez, tengo asuntos con él”. Hasta la propia Luciana lo increpó: “Eres intransigente y no trabajas con el presidente regional”.



LOS ‘INTOCABLES EDILES’: Esta organización tenía entre sus cabecillas al exalcalde de La Victoria, Elías Cuba, junto con su hijo, el gerente municipal, varios funcionarios y jefes policiales. Estos operaban desde el 2016, realizando cobros ilegales por los que obtenían 25 millones de soles al año. El otro ‘jefe’ era el ‘financista’, el empresario Alexander Peña Quispe, quien se encargaba de financiar la campaña electoral del favorito y llegar con él al municipio a realizar los negocios más jugosos: intervenir en el proceso de obras y adquisiciones para sobrevalorarlas o simplemente no ejecutarlas y quedarse con el dinero. Para lograr sus objetivos necesitaban de un ‘brazo político y legal’ que les permitiera alcanzar las altas esferas del gobierno, como el Ministerio de Economía. Allí jugaban un papel, según la Fiscalía, políticos como Luciana León, a quienes por ello les pagaban hasta 20 mil soles mensuales. ¡Qué vergüenza!



Apago el televisor.