Este Búho observa con preocupación las movidas del partido del ‘lapicito’, donde aún no asumen el poder pero ya comenzaron a amenazar las libertades. Hay que estar vigilantes y les dejo mis siempre reclamados ‘Picotazos’.

ALISTAN EL ZARPAZO: Este columnista habrá nacido de noche, pero no anoche. Pedro Castillo ni siquiera es proclamado presidente, pero los de Perú Libre ya sacaron a relucir su entraña chavista y se preparan para acabar con la libertad de prensa. Como no les gusta que se informe sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, que según el Ministerio Público habría financiado con dinero sucio la campaña presidencial del partido del lápiz, de inmediato lanzaron sus ataques al periodismo. Lo hicieron el domingo en el Twitter de Perú Libre con un mensaje rabioso que concluía: ‘necesitamos una ley de medios y terminar con estos extorsionadores’. Ayer, su candidata a vicepresidenta, Dina Boluarte, acusó ‘a un sector de la prensa’ de manera reiterativa de ‘mal informar’. Increíble. Todos los regímenes autoritarios del planeta repudian a la prensa crítica, es más, es imposible que puedan convivir con ella y por eso lo primero que hacen es eliminarla. Maduro también llama ‘prensa basura’ a los medios que le son incómodos, luego los cierra y encarcela a periodistas. Con el terreno libre, perpetran toda clase de pillajes, seguros de que el pueblo no se enterará. Todos esos cómplices que hoy los están avalando son culpables de lo que pasará después en el país.

’LOS DINÁMICOS DEL CENTRO’: Son gravísimas las acusaciones de la Fiscalía sobre la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, en la que estarían involucrados dirigentes de Perú Libre y funcionarios del Gobierno Regional de Junín. Según la tesis del Ministerio Público, el objetivo era cobrar coimas por la entrega de brevetes para financiar la campaña presidencial del ‘lapicito’. Esos cobros ilícitos -siempre según la Fiscalía- se incrementaron en abril último con la orden de que se recaude más plata luego de que ese partido pasó a segunda vuelta. Hay testigos y aspirantes a colaboradores, quienes señalan que en una semana recaudaban hasta 40 mil soles. Por este caso están evaluando el pedido de prisión preventiva contra veinte investigados. Ante todo esto, Pedro Castillo asegura que no sabe nada. Esta es la investigación fiscal que no quieren que se conozca y que varios que hoy defienden al profesor pretenden pasar por agua tibia.

EL VERDADERO PLAN DE CASTILLO: A este columnista no le quedan dudas de que el candidato Castillo es chavista y totalitario, que viene con todo para copar el poder y no soltarlo. Suyo es el ideario de su ‘papá’ Vladimir Cerrón, un radical que no cree en ‘pelotudeces democráticas’, reveladora frase exclamada por Guillermo Bermejo, electo congresista y hombre de confianza del exgobernador regional de Junín. Cerrón y Castillo han coincidido en señalar hace poco que lo primero que harán es buscar introducir una Asamblea Constituyente. El profesor ya ha invitado a los gobernadores regionales a formar parte de esa asamblea y, con los votos de otros más elegidos a dedo, está claro que aprobarán lo que les dé la gana. Hay que tener bien presentes los nombres de esos ‘caviares’ y ‘ganapanes’ que se treparon como lapas a Perú Libre apenas pasó a segunda vuelta, pues por tener una cuota de poder no les importa lo que le ocurra al Perú.

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA: La pandemia ha dejado sumido al país en una crisis en la que más de dos millones de personas perdieron sus empleos. El próximo gobierno debe trabajar con inteligencia y sensatez en materia económica para atraer inversiones que creen fuentes de trabajo. Un dato no menor de que las cosas no estaban tan mal: En diciembre del 2001, el precio del dólar estaba 3.43 soles. Veinte años después, a fines de marzo del 2021, antes de la primera vuelta, la moneda verde estaba, con todo y pandemia, en 3.73 soles. ¡Casi no se movió! La solidez de nuestra moneda la envidian en todos lados y por eso las políticas fiscales y económicas que se adopten después del 28 de julio deben ser serias, coherentes. Esa es la única forma de superar estos momentos difíciles y mejorar las condiciones de la gente, sobre todo de los más humildes. Lo demás es mentira, puro verso. En Argentina, y ni qué decir en Venezuela, lloran con la inflación. Más de 3 millones 250 mil bolívares cuesta un solo dólar en el país de Maduro. El dinero ya no sirve y hoy miles practican el trueque.

Apago el televisor.