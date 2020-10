Este Búho ve al inquilino de Palacio de Gobierno más nervioso por las acusaciones de aspirantes a ‘colaboradores eficaces’ de recibir presuntas ‘aceitadas’, que el árbitro chileno Bascuñán escudándose con los policías para salir del hotel al aeropuerto. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en estos ‘picotazos’ que tanto reclaman mis lectores.

′ECHAN' A VIZCARRA: ‘El presidente me mandó a pedir una coima’. Con estas palabras, un nuevo aspirante a ‘colaborador eficaz’ sorprendió al fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez. Ya no hablamos del proyecto ‘Lomas de Ilo’ donde otro ‘colaborador’, el gerente de Obrainsa, confesó que le pagó un millón de soles por lo bajo, por ‘ayuda’ para una obra. Esta declaración compromete aún más al mandatario, porque quien lo acusa es un amigo de Moquegua, que fue su funcionario en la región y llegó a ser ministro de Agricultura -por recomendación de Vizcarra- durante el gobierno de PPK. Señalan que sería José Hernández. Desde el viernes pasado, el acusador llegó a la fiscalía para cantar más alto que ‘Plácido Domingo en Otelo’. Y afirmó que, para dar la buena pro al consorcio ICCGSA-Incot, por la construcción del Hospital de Moquegua, el gobernador Vizcarra lo envió para decirle al gerente que debían pagarle un millón 300 mil soles, de lo contrario no aprobaba ni firmaba el contrato. Según el aspirante, los empresarios aceptaron, los pagos se hicieron por partes y varias veces él mismo recogió el dinero en las oficinas de la empresa. ‘En el 2015, el propio Vizcarra fue a recoger el dinero personalmente’. Pero no solo eso, también asegura que ya siendo vicepresidente y ministro de Transportes, Martín le dijo que le pida a los de ICCGSA ‘un saldo’ que quedó pendiente del pago ilícito, sino ya no le darían ninguna obra en Transportes. ‘Eran 200 mil soles que fueron entregados en mi casa de La Molina’, detalló. Gravísimo testimonio que complica tremendamente la situación del presidente, porque no son solo testigos, sino participantes de presuntos ilícitos. ¿Qué sentido tendría que mientan si también se están incriminando?

ZAPATERO A TUS ZAPATOS: Este columnista piensa que por la situación tan delicada en la que se encuentra el mandatario, debería dedicarse íntegramente a apoyar a sus ministros en la lucha contra el coronavirus, a los programas sociales y sobre todo la reactivación económica, hasta el 28 de julio del 2021 cuando afrontará seguramente varias acusaciones. Lamentablemente vemos que ‘le pican los pies’ para meterse en política y, lo peor, está involucrándose en las elecciones. Están de más sus llamados a la población para que ‘voten bien’, ‘no por el mal menor’. Esos mensajes me huelen feo y no vaya a ser que salga vestido de ‘morado’ en noviembre o viaje a provincias con una chompa de arquero. Que no sea como Alan García en 1990, quien se puso descaradamente el kimono de Fujimori para evitar que Vargas Llosa llegue a la presidencia e investigue las corrupciones de su gobierno. Todas estas acusaciones dañan la gobernabilidad y ponen en peligro la garantía de unas elecciones limpias.

ZORAIDA: La fiscal de la Nación mandó, en sentido figurado, a su casa a Rafael Vela y su equipo, quienes le solicitaron que los presuntos pagos indebidos al presidente, cuando era gobernador regional, sean investigados por el equipo especial Lava Jato. Zoraida Ávalos rechazó el pedido, ‘porque los presuntos ilícitos habrían ocurrido en 2014, cuando no tenía la banda presidencial. Y esto debe verlo una fiscalía provincial’. El problema es que justamente una fiscalía de Moquegua archivó ‘en one’ el caso del hospital, cuando ahora vemos que hubo un tremendo faenón con presunta participación presidencial. Extraño, muy extraño.

ALIANZA ROTA: Este columnista no es vidente, pero lo dije clarito: La flamante Alianza electoral APP-PPC ‘más que un nacimiento, parece un aborto’, por las críticas que vertían desde el partido de Luis Bedoya a la unión con el partido de César ‘Plata como cancha’ Acuña. Lo alucinante es que los máximos líderes del PPC, Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello, estaban a favor de la alianza y se impusieron. Pero luego de firmarse el acuerdo salieron audios de reuniones internas donde Marisol calificaba a Acuña de ‘plagiador’ y Beingolea de ‘payaso’. La verdad es que Acuña quería al PPC si es que Carlos Neuhaus -pepecista de vieja data- lo acompañaba como vicepresidente en su plancha presidencial con la ‘camaleónica’ Carmen Omonte. Para Neuhaus, un destacado ejecutor de proyectos con estudios universitarios y de posgrado en Inglaterra, gestor de la extraordinaria organización de los Panamericanos de Lima, estar en semejante ‘plancha’ con alguien sindicado de ‘plagiador’ le resultaba inconcebible y dio un rotundo ‘no’. Fueron por lana y salieron trasquilados.

Apago el televisor.