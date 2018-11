‘Picotitos’ de el Búho

Este Búho se levantó tempranito para correr por el malecón y disfrutar del aire fresco. Luego de comprar mis diarios favoritos, regreso a casa para tomar un rico desayuno con juguito de naranja, café negro y salchichas huachanas con huevito y pan francés. Así quedé listo para darles mis ‘Picotitos’, esos que tanto reclaman mis lectores.



EN LAS NARICES DEL PRESIDENTE: El mandatario Martín Vizcarra tomó la bandera de la lucha contra la corrupción y por eso tiene el respaldo mayoritario de la población. Debido a eso, es inaceptable que mientras él repite a diario que no dará tregua a los que hacen sucios arreglos bajo la mesa, sean quienes sean, en su propio gobierno un viceministro, Luis Villacorta, haya logrado que el Ministerio de Cultura, para el que trabajaba, declare ganadora a una empresa de su propiedad para prestar un servicio por 350 mil soles.

Villacorta fue el afortunado funcionario que se ganó con tremendo contrato, pero la sonrisa le duró poco, pues el escándalo estalló. Pero no lo botaron, sino que se dio el lujo de renunciar. Esto es tan grave que amerita la salida de la ministra Patricia Balbuena. No se puede esperar menos de un gobierno que exige resultados a otras instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Congreso en la lucha contra los corruptos. Aquí no puede haber medias tintas.

Otro tema que demuestra gran insensibilidad es el protagonizado por la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, quien al ser informada por periodistas en Piura sobre el caso de una niña violada sexualmente por su vecino, quien estaba libre, haya dicho: ‘Necesito los datos para verificarlo. Yo no... voy a ver mi agenda, pero va a ir mi equipo’. ¿Quién asesora a la ministra?

KEIKO EN PRISIÓN: La abogada de Keiko Fujimori dijo que esta se baña en el penal de mujeres con un balde y se ducha con una jarrita. Que no tiene celular ni recreación. La letrada parece buscar que la gente se compadezca de su defendida, pero la verdad es que la lideresa fujimorista, aún en la cárcel, está en muchísimas mejores condiciones que millones de peruanos que no tienen ni agua ni comida.



No es una burla, es solo la realidad de un país en el que la mayoría de políticos se preocupan únicamente de sus intereses, de hacerse ricos y más poderosos, incapaces de identificarse con el dolor de los pobres, de los marginados, de esos NN que para ellos solo representan votos y nada más.

PARA MENTIR Y COMER PESCADO...: Pocos deben creer la versión de Jaime Yoshiyama sobre que solo el empresario peruano Juan Rassmuss Echecopar, quien falleció el 2016, le entregó ‘varios cientos de miles de dólares en efectivo’ para la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en el 2011. Pero hace dos semanas, su sobrino Jorge Yoshiyama aseguró a la Fiscalía que su tío le pidió buscar personas dispuestas a simular que dieron aportes al fujimorismo para sustentar 800 mil dólares que -su tío le dijo- le dieron algunos empresarios que no querían aparecer. Así que Jaime Yoshiyama le entregó esos 800 mil dólares. Se están enredando en sus mentiras y eso puede agravar su situación judicial.

CUIDADO CON LA DELINCUENCIA: Como todos los años, los robos, asaltos, estafas, extorsiones y secuestros aumentan por esta época. El pago de las utilidades y gratificaciones atrae a los delincuentes como la miel a las moscas. La policía ha pedido a la población tener muchísimo cuidado para no ser víctimas de estas lacras que no dudan en matar para robar un celular. Así estamos.

Los niños y adolescentes, las mujeres y hasta las embarazadas no están a salvo. Al contrario, son las víctimas preferidas de estos cobardes. No hay que dejar la casa sola. También hay que asegurarla bien, no sacar del banco cantidades importantes de dinero y caminar por la calle con los ojos bien abiertos. La policía debe trabajar a tiempo completo para proteger a los ciudadanos. Apago el televisor.