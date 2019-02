'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el ambiente político más movido que Kike Suero y Miguelito Barraza saliendo de amanecida de la cebichería del ‘Chato’, después de celebrar su retorno a la televisión en un programa cómico. Por eso les presento mis ‘picotitos’, que tanto reclaman mis lectores.



PARA CUÁNDO, VIZCARRA: El presidente Martín Vizcarra entra a una nueva etapa de su gobierno, donde tendrá que mostrar buena ‘muñeca’ y decisión para enfrentar retos complicados. La lucha anticorrupción la deben encabezar ahora los fiscales. Me parece bien que tenga reflejos y acuda a las zonas de emergencia afectadas por los huaicos, pero la ciudadanía espera que empiecen a andar los motores de la economía y se genere mayor empleo formal. Se percibe un estancamiento y eso es peligroso. Además, ha causado gran preocupación la noticia del aumento de la anemia en nuestro niños. ¿Para cuándo, señor Vizcarra?



FELIZ DÍA DE LOS DELATADOS: Este 14 de febrero, mientras los enamorados del país se preparan para celebrar el ‘Día del Amor’, en Brasil, el equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, encabezado por Rafael Vela, escuchará las revelaciones de los cabecillas de Odebrecht sobre los pagos de coimas y sobornos a funcionarios peruanos. Lo novedoso es que los fiscales han señalado que no solo ‘echarán’ a personajes como expresidentes, funcionarios públicos ya investigados y que están con roche, sino que aportarán pruebas contra antiguos y actuales miembros del Ejecutivo, del Congreso, de los gobiernos regionales y alcaldías que recibieron coimas y sobornos, y estaban por la sombrita sin que nadie los acuse. Se les viene la noche a muchos corruptos. Debe conocerse todo.



¡MÁS INTELIGENCIA POLICIAL!: En una reveladora entrevista en Trome, el general (r) Remigio Hernani hizo una revelación alarmante. Para combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana hace falta tener ¡25 mil detectives! en todo el país. Para el general que, según compañeros de armas de la desaparecida Policía de Investigaciones, era un excelente agente operativo, el problema es que la actual Policía Nacional no aplica una ‘política de investigación criminal’. Lo increíble es que se desmoraliza aún más a los efectivos con fallos como el de ese juzgado de Piura que mandó a la cárcel al suboficial Elvis Miranda, quien abatió a un delincuente. Justo en este momento en que los miserables ‘raqueteros’ que van, por lo general en una moto, te disparan sin piedad por un celular o un poco de dinero.



MADURO ES EL DIABLO: El sátrapa no solo sigue hundiendo, hambreando y matando a su pueblo, bloqueando la ayuda humanitaria llegada del extranjero y que se pudre en la frontera con Colombia. Su última fechoría contra el país y el mundo es que está sacando divisas comprándole oro a mineros informales venezolanos, que en número de 300 mil operan en la zona amazónica de ‘La Culebra’, cerca de la frontera con Brasil. A esos informales Maduro les compra el oro con sus bolívares devaluados, pero a precios altos. Esas pepitas son fundidas en la refinería estatal y luego transformadas en lingotes de oro y enviadas directamente a Turquía, que es el único país que le compra oro a Venezuela y a cambio lo surte de toneladas de tallarines y leche de fábricas turcas. O sea, el impresentable dictador no solo es hambreador, sino también depredador de la Amazonía.



CUIDADO CON EL ‘OUTSIDER’: En momentos en que en Acción Popular ya se sacan los ojos por una candidatura y pretenden vetar a posibles rivales porque se creen fijos, otros vaticinan que, cual ‘mesías’, llegará un ‘Bolsonaro peruano de derecha’ y apuntan a Rafael Rey, Roque Benavides o Phillip Butters. Pero aquí me gustaría considerar la opinión del politólogo Alberto Vergara, publicada ayer en La República: ‘Mi punto es que el Bolsonaro peruano puede no ser de derecha (...) lo que creo que podría haber en el Perú es la defensa de lo tradicional (...) y eso puede ir perfectamente empaquetado en un discurso étnico o reivindicativo (...) Podría ser Antauro, podría ser Urresti (...) el ‘Bolsonaro peruano’ puede tener características peruanas’. En vitrina no solo están Antauro, Cerrón o Goyo Santos, sino también Walter Aduviri, cabecilla del ‘Aymarazo’ y muy cercano a Evo Morales. Para temblar. Apago el televisor.