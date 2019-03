‘Picotitos’ de el Búho

Este Búho ve a algunos políticos de peso más movidos que Kike Suero y el ‘Chato’ Barraza saliendo al ‘canto del gallo’ de la fiesta de aniversario de ‘Clavito y su chela’. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de Los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’, para presentarles estos ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

SALVADOR... DE SUS AMIGOS: Siempre existirá el beneficio de la duda. Pero cuando se especulaba sobre su nombramiento pensaba que era una broma, cuando me confirmaron que efectivamente Salvador ‘Pantaleón’ del Solar era el nuevo premier, pensé que la tiene bien complicada. ¿Impulsará una verdadera reforma del Estado? ¿Qué pretende Vizcarra con nombrarlo? Además de aumentar el número de mujeres del gabinete, más parece la filosofía de Pocho Rospigliosi, el recordado comentarista deportivo, cuyo slogan era: ¡¡Eso es lo que le gusta a la gente!!

Este gobierno está bajando en las encuestas porque la reconstrución del norte está paralizada, la economía estancada, los hospitales son de terror y los techos de calamina de muchos colegios públicos se caen a pedazos. Supongo que los únicos que hacen fiesta por la designación de Del Solar son sus amigos, a quienes les dio chamba y buenas contrataciones a través del Estado cuando estaba en Cultura. ¿Hará lo mismo en la PCM? De los nuevos ministros, creo que Gloria Montenegro pondrá orden y coherencia al portafolio de la Mujer y ‘Techito’ Bruce rescatará de sus cenizas el importantísimo programa ‘Techo Propio’. Veo más un gabinete más para las encuestas y el show, que para la acción.

EL PATRÓN GALARZA: Cómo el Callao no va a estar corroído por las mafias de la extorsión, narcotráfico, pandillaje y sicariato, si el propio vicegobernador Constantino Galarza, según audios propalados por ‘Panorama’ planeaba asesinar a su jefe, el gobernador Dante ‘Kiko’ Mandriotti. Allí ‘Tino’ habla con interlocutores de la necesidad de ‘tumbarnos a Kiko’. Y diseña un primer plan que consistía en emboscarlo en las calles Buenos Aires y Guardia Chalaca, y dice textualmente: ‘Allí tienes que llegar. Si lanza uno, tiras el otro (grupos de sicarios), mientras que la ‘batería’ (banda) se encarga de los custodios, tienen que reventar al chofer... A él (Kiko) tienen que meterle harta bala por todo lo que...’. Galarza reconoció su voz, pero se justificó sosteniendo que Mandriotti ‘lo había arrimado en el gobierno regional y no le había dado una oficina que su cargo merece’. Este caso es muy grave y no puede quedarse así.

EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVIENTES: Jaime Yoshiyama no protagonizó esa taquillera película sobre zombies, pero pareciera. Está investigado de haber recibido un billetón de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 y de haberlos ‘lavado’ con aportantes falsos. Por ello, se le dictó 36 meses de prisión preventiva, pero huyó a Estados Unidos. Desde allí dio una versión más terrorífica que realista. Dijo que no fueron los brasileños los que le dieron el dinero, sino su amigo, el millonario peruano-chileno Juan Rassmuss Echecopar: ‘Me entregaba varios cientos de miles dólares en diferentes oportunidades, con el objetivo de conservar el modelo económico’.

Cuando le preguntaron si Rassmuss podía confirmar su versión, Yoshiyama, medio cachaciento, indicó: ‘Pregúntenle en el cielo, porque ya murió’. El exsecretario general del fujimorismo se vio obligado a venir ante la inminente declaración de Jorge Barata, donde seguramente lo iba a incriminar y si se estaba en condición de fugado, se iba a hundir más.

SODOMA Y GAMARRA: El llamado ‘emporio comercial’ de La Victoria parecía una réplica de Sodoma y Gomorra. Un enjambre de delincuentes, falsificadores, invasores de espacios públicos y privados, microcomercializadores y antros de perdición nocturnos. Todo lo bueno y lo malo lo podías encontrar allí en medio del caos. Las pistas con cráteres, los cerros de basura, la ausencia policial y maleantes con cascos de guachimanes. El país se escandalizó cuando se enteró que el anterior alcalde y sus funcionarios eran los responsables de toda esta olla maloliente.

Nadie imaginó que George Forsyth podía siquiera meter su nariz en ese establishment del mal, pero lo hizo. Al cerrar tres días Gamarra, reducir sus puertas de ingreso de 19 a 5 y controlar mejor el ingreso, hizo algo que no se lo van a perdonar. Que la policía capture a esos miserables que extorsionaban con el cobro de cupos. Estaremos alertas. Apago el televisor.