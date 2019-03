'Picotitos' de El Búho

Este Búho se levantó bien temprano para trotar por el malecón, disfrutar de la brisa marina y comprar sus diarios favoritos. En casa tomé un rico desayuno con juguito de naranja y café negro, además de tamales chinchanos y pan francés calientito. Así quedé listo para dar a mis lectores mis acostumbrados ‘picotitos’ con bastante ají.



LA BAJADA DE VIZCARRA: La aprobación al trabajo del presidente volvió a sufrir un nuevo descenso en las encuestas. Esta vez bajó a 56 por ciento y ya es el tercer mes consecutivo que cae. En diciembre tenía 66 por ciento, o sea que ya son 10 puntos. Creo que estos números se dan porque la gente no está viendo resultados concretos. La gente espera que el mandatario comience a resolver temas sensibles como la inseguridad ciudadana, la falta de empleo y la desaceleración económica. Según cifras oficiales, el Perú creció en enero solo 1.58 por ciento, la tasa más baja de los últimos años. Con esos números se entiende por qué hay menos puestos de trabajo. La ‘luna de miel’ ya se acabó.



LA HORA DE ‘PANTALEÓN’: Las opiniones están divididas en torno a la designación de Salvador del Solar como premier. Unos dicen que fue acertada y otros que no. Aunque recién comienza y se le debe dar el beneficio de la duda, este Búho ve que el mensaje que da este tipo de políticos no sintoniza con la mayoría de la población. El pueblo exige logros que se sientan. Además, preocupa la denuncia aparecida en ‘Hildebrandt en sus trece’, sobre que Del Solar, cuando era ministro de Cultura de Kuczynski, visitó a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional para supuestamente ‘presionarlos’ con el fin de beneficiar a un grupo de empresas mineras, en perjuicio de una comunidad campesina de Puno. La acusación es seria. Veremos sus resultados al frente del Consejo de Ministros y si tiene ‘muñeca‘ para esta coyuntura.



‘KEN’ EN GAMARRA: Buenos comentarios de la gente viene recibiendo el alcalde George Forsyth por sus esfuerzos para limpiar el emporio comercial victoriano. Es que la gente quiere que sus políticos se fajen, que se peleen con los bandidos y corruptos, que se comprometan con alguna lucha justa. En este caso, el exarquero de Alianza Lima está enfrentando a peligrosas mafias que desde hace años cobraban millonarios cupos a los comerciantes, muchas veces a sangre y fuego. Su vida corre peligro, pues ha recibido amenazas y la Policía descubrió al menos un plan de una banda criminal para eliminarlo. Las autoridades policiales, del Poder Judicial y del Ministerio Público deben trabajar a su lado. No puede fracasar, porque significaría el triunfo de la delincuencia sobre la ley.



ASALTOS SANGRIENTOS: Desde hace unos años la inseguridad ciudadana es cada vez peor y ningún gobierno es capaz de frenarla. Todos los días las bandas criminales matan a peruanos honrados para quitarles un celular o unas zapatillas. ¡Hasta cuándo! ¿Por qué este gobierno no toma la bandera de la lucha contra los criminales y realiza las reformas que se necesiten para ganar? ¡¡Cómo es posible que el Viceministerio de Seguridad Pública, que forma parte del Ministerio del Interior y es el encargado de ejecutar las políticas y acciones de seguridad ciudadana y nacional, esté sin titular ya cinco meses!! Solo este hecho deja bien claro que la lucha contra la delincuencia no se toma muy en serio en este mandato. Mientras tanto, mucha gente es atacada sin piedad en las calles.



ASESINOS DE MUJERES: Casi a diario un cobarde lesiona o mata a una mujer de las formas más variadas y brutales que se pueden imaginar. Ellas son baleadas, quemadas vivas, bañadas en agua hirviente o en ácido, apuñaladas, en fin, la lista es larga. Las víctimas casi siempre son la pareja, la ex, o la que nunca hizo caso al acosador, pero quien se siente con derecho sobre ella. La noche del último viernes, un desquiciado mató de un tiro en el pecho a la madre de sus hijos cuando discutían en su casa. Estamos cada vez peor como sociedad. Apago el televisor.