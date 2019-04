'Picotitos' de El Búho 

Este Búho ve el panorama político más movido que el cholo Alejandro Toledo después de ‘bajarse’ solito una botella de whisky etiqueta azul y armar escándalo en un bar del Condado de San Mateo, en San Francisco. Por eso cojo mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y darles estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



LA CAÍDA DE VIZCARRA: Este columnista lo dijo muchos meses atrás: la legítima lucha ‘anticorrupción’ del presidente, que tantos réditos le dio en las encuestas, no podía ser eterna, no era una droga que podía adormecer por tiempo indefinido a la opinión pública, si es que no ponía igualmente énfasis en otras necesidades que reclama la ciudadanía. Él y sus asesores no leyeron esos mensajes y ahora se topan con una caída certificada de Ipsos Perú de 12 % de aprobación. Hace rato que de ‘luna de miel’ se pasó a ‘luna de hiel’, como el filme de Roman Polanski. Pero en el caso de la laureada película, donde el marido se suicida, nuestro presidente, aunque no lo crean, a un año de gobierno, está mejor de lo que estuvieron Alan García (35%), Ollanta (40%) y ni qué decir PPK (29%). Un analista político cazurro definió la situación de esta manera: ‘al año de gobierno, los presidentes en el Perú, para el pueblo, si no gobiernan bien empiezan a tener ya no cara de novia, sino de suegra’.



¿QUÉ LE FALTA AL GOBIERNO?: Si las encuestas muestran que hay un desfase entre el gobierno y la opinión publica, es deber de quienes apostamos a la gobernabilidad dar luces para que el gobierno, si no se da cuenta, pare las ‘antenas’. Los especialistas aconsejan que debe enfilar sus baterías al incontrolable problema de la inseguridad ciudadana. Es el punto sufrido por todos los sectores sociales en su conjunto. Se debe poner énfasis en la delincuencia común, lo que es ‘poca cosa’ para obtusos sociólogos sin calle y cuadriculados asesores ministeriales. Robos, asaltos, asesinatos para llevarse un celular, hurtos a casas, negocios, secuestros al paso, falsos colectivos, son el calvario diario de los ciudadanos de todo el Perú. Tampoco se incide en la reactivación económica. Se debe incrementar el gasto público y fomentar el privado y la inversión extranjera. Pero yo no veo que el ministro de Economía tenga ese chip en la cabeza. La mayoría del país ni sabe su nombre, le gusta andar por ‘la sombrita’.



CAMALEONES NARANJAS: Este columnista comprueba preocupado cómo cambian los fujimoristas con el vaivén de las encuestas. Recuerdo que con Keiko presa, Vizcarra con más del 60% de aprobación y un presidente del Congreso como Daniel Salaverry ‘regalándose’ como canchita en cebichería al Ejecutivo, el mensaje naranja era de ‘reconciliación y dejar trabajar al Gobierno, dejando de lado un negativo obstruccionismo’. Pero hoy, con el mandatario de capa caída, el fujimorismo vuelve a convertirse en el ‘mototaxi’ atropellador. Rosa Bartra llamó al moqueguano ‘inepto e incapaz’, Milagros Salazar, en entrevista de Trome, califica de ‘actor’ al premier Salvador del Solar y dice que ya ‘nadie se cree la banderita anticorrupción del gobierno’. La postura del fujimorismo es grave. Transformarse en una bancada que vuelve a sacar una ‘chaveta’ con oportunismo y solo por sondeos, no le hace ningún bien al país.



GRAVE ACUSACIÓN: IDL-Reporteros publicó un revelador informe en el que señala que la constructora brasileña Odebrecht entregó ¡¡4 millones de dólares!! a Luis Nava, exsecretario de Alan García, a través de un testaferro. Habría sido durante el segundo gobierno aprista y, para hacer los depósitos, abrieron una cuenta en un banco de Andorra. Si se demuestra que efectivamente se hizo dicho ‘aporte’, entonces dos preguntas sea caen de maduras. ¿Por qué motivo se entregó semejante fortuna y para quién realmente estaba destinada? Porque nadie podría creer que esos millones eran para Nava.



Apago el televisor.