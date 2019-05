‘Picotitos’ de el Búho

Este Búho se levantó bien temprano para trotar por el malecón, aclarar la mente con el aire fresco y comprar mis diarios favoritos. Un sabroso desayuno con jugo de naranja, café negro, pan francés y tamalitos chinchanos me dejaron a punto para darles mis ‘picotitos’ bien rabiosos, como mis lectores exigen.



PIERDEN EL TIEMPO EN CONGRESO: El expresidente Alan García se suicidó hace cuatro semanas luego de tomar esa decisión hace meses y creo que es una exageración que el ministro del Interior, Carlos Morán, se haya presentado ayer ante la Comisión de Defensa Nacional para dar explicaciones sobre ese lamentable hecho.

Escarbar más en el tema es provocar más dolor a los deudos. Lo mejor sería enfocarse en investigar los actos de corrupción en los que han estado involucrados los allegados al exmandatario. Al parecer, hay muchos más millones pagados en coimas por Odebrecht de los que se creía, así que se debe desenmascarar a los que están detrás. Encima, se pretende humillar a los policías que solo cumplieron con su deber. Inaceptable.

DONAYRE, EL MÁS BUSCADO: Es una tremenda vergüenza que un general del Ejército, que además fue Comandante General, haya sido incluido en la ‘lista de los más buscados’ y se ofrezca 100 mil soles por su captura. Edwin Donayre está inubicable desde la semana pasada, luego que el Poder Judicial confirmó su sentencia de cinco años de prisión por el caso ‘Gasolinazo’. El congresista debe dar la cara y pagar su deuda con la sociedad, en lugar de estar huyendo.

Al margen de ello, el Congreso tiene bastante responsabilidad en la evasión de Donayre, pues los otorongos lo ‘blindaron’ hace meses al no retirarle la inmunidad cuando fue sentenciado por primera vez por este caso. Por eso, deberían descontarles de sus sueldos para pagar la recompensa. ¿Por qué tenemos que pagarla todos los peruanos?

TODOS SE FUGAN: En el Perú, las autoridades que son condenadas a prisión por la justicia y se fugan, parece que les va muy bien, porque nadie las atrapa. Es el caso del exgobernador del Callao, Félix Moreno, quien tiene dos sentencias de cinco años de prisión efectiva y está prófugo desde enero. Lo mismo pasa con el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien recibió 16 de cárcel por enriquecimiento ilícito, y a quien no pueden capturar ¡¡desde el 2017!! ¿Qué pasa con la Policía? Cómo no pueden atraparlo después de tanto tiempo. Todo esto es muy extraño.

BORRACHOS AL VOLANTE: La mañana del último domingo, una madre de familia se levantó temprano a regar el jardín antes de preparar el desayuno para su familia. Pero un borracho al volante de una camioneta apagó su vida de forma violenta, cuando el tipo se subió a la vereda y la arrolló a toda velocidad, igual que a un mecánico jubilado de 82 años que iba a misa y a un transeúnte.

Tres personas muertas de forma absurda. El dosaje etílico practicado al conductor arrojó que tenía tres veces más alcohol en la sangre que el límite permitido. ¿Hasta cuándo seguirán ocurriendo estas tragedias? No se les puede llamar accidentes, pues los conductores saben que no pueden tomar licor antes de agarrar el timón, y, sin embargo, lo hacen una y otra vez. Esos no merecen perdón, solo pudrirse tras las rejas. Apago el televisor.