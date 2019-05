'Picotitos' de El Búho 

Este Búho sale a caminar por el malecón respirando aire marino, compra sus diarios favoritos y desayuna su juguito de papaya, lechecita con Milo y sus panes con quesito y mantequilla cajamarquina. Satisfecho, me pongo a escribir estos ‘Picotitos’ bien picantes, que tanto reclaman mis lectores.



ANTICUCHOS DE lA ‘TÍA REGIA’: Mientras Susana Villarán está en el penal de Chorrillos, afuera siguen saliendo más ‘perlas’ de su confeso ‘cogobierno’ municipal con las corruptoras, ‘perdón’ constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Un revelador reportaje de ‘Panorama’ mostró correos de Augusto Rey, exasesor de inversión privada del municipio durante la gestión de la ‘Tía Regia’, que revelaban el nivel de estrecha colaboración y hasta sumisión de los funcionarios con sus pares brasileños de OAS, al punto que pedían ‘que pague las planillas, la caja chica, salarios de los trabajadores’. Y en el colmo, hasta para panetones y entierros. Claro, con los millones de millones que les hicieron ganar con los peajes, los brasileños con gusto cumplían con los pedigüeños funcionarios. ¡¡Qué vergüenza!!



TIEMBLA CHÁVARRY: Ahora sí se le viene la noche al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales -con tremendos roches de ‘blindaje a varios personajes ligados a la corrupción- decidió lavarse la cara y aprobó el informe final contra los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, que elaboró el congresista Juan Sheput. Con esto, Chávarry podrá ser inhabilitado e impedido de ejercer cargo alguno por diez años. Además, su caso podrá ser llevado al fuero penal. Pero la votación fue estrecha: que mis lectores sepan quiénes votaron por ‘blindar’ otra vez al ‘Hermanito’ de Hinostroza: las fujimoristas Milagros Salazar, Milagros Takayama y Karina Beteta. ‘Sipan’ Velásquez Quesquén se lavó las manos como Pilatos y se abstuvo. Votaron a favor Pacori, Sheput, Violeta, Arana y ‘Vitocho’.



MÁS ROCHES PARA NADINE: No solo afronta un pedido fiscal de prisión por 26 años y 6 meses. Ahora Nadine Heredia se ve envuelta en una nueva acusación, esta vez de un colaborador eficaz brasileño, ejecutivo de OAS. Este habría revelado que ejerciendo el cargo de primera dama solicitó a OAS 230 mil dólares, ‘para hacer encuestas para ver cómo participaba el nacionalismo en las elecciones del 2016’. En su testimonio como colaborador especifica que Nadine se reunió en Palacio con Leonardo Fracassi, gerente de OAS en Perú. Finaliza sosteniendo que el dinero se entregó vía el ‘curier’ de la corruptora, Ricardo Silva Ferreyra, pero solo entregaron 120 mil, porque el mandamás Leo Pineiro ya había sido detenido. Y todavía se vienen más delaciones.



¡¡BAJÓN DE MUÑOZ!!: ¿Se acaba la ‘luna de miel’? El mes pasado el ‘gringo’ tenía una aprobación de 63% y en mayo bajó ocho puntos y está en 55%. Mientras que su desaprobación subió de 24 a 31%. ¿Las causas? Ya no solo las puede achacar al ‘efecto Forsyth’. Algunas serían la controvertida ‘cicloviación’ del centro histórico que provocó el rechazo de choferes y transeúntes, el aumento de sueldos a funcionarios de su confianza en el concejo y la intervención a ‘Mesa Redonda’, con todo el caos generado. Eso, al parecer, le ha pasado la factura. Ahora apuesta a que sus propuestas en contra de los ‘peajes de la corrupción’ le ayuden a subir unos puntitos.



LE HICIERON ‘CHUI’ VIZCARRA: Cuando el exgobernador regional de Lima, Nelson Chui, fue presentado por el premier Salvador del Solar como el nuevo ‘Zar de la reconstrucción’, de inmediato las redes se inundaron con una información alarmante: ‘el exgobernador afrontaba un proceso penal por haber cometido delito de peculado doloso por regalar relojes y lapiceros de oro, comprados con plata del gobierno regional, para sus funcionarios’. Inclusive, Chui se salvó de una prisión preventiva, pero no podía salir de Huacho sin una orden del juez. Esa tarde ‘se escapó’ para ser presentado en su nuevo cargo. Para colmo, en un reportaje se demostraría que la responsabilidad no solo le cae a Del Solar, pues Chui le confiesa al periodista que le contó al presidente Martín Vizcarra que tenía un juicio y que estaba en etapa preliminar, y este le respondió: ‘¡Ah!, preliminar nomás, no importa’. Increíble. ¡Y así no quieren seguir bajando en las encuestas!



Apago el televisor.