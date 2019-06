Picotitos de 'El Búho'

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de amanecida de la fiesta por el Día del Padre en la cebichería del Chato Barraza. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ con estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA Y EL SUBE Y BAJA: El presidente, según encuesta de Datum, volvió a subir en las preferencias, en las que estaba cayendo peligrosamente. De 45 % en mayo, su aprobación se elevó a 58 %. Y su desaprobación bajó de 45 % a 37%. Definitivamente, la ‘pechada’ y la cuestión de confianza’ que puso contra las cuerdas a un Congreso vapuleado por la opinión pública, le hicieron el milagro. Pero que no hagan fiesta los ‘brillantes’ asesores del Ejecutivo, que los sondeos de opinión son tan efímeros como una droga sintética. Que no se deje envolver por las cifras y, más bien, que deje de gobernar en piloto automático y tome el toro por las astas, especialmente en seguridad ciudadana.



CUIDADO CON LA DESACELERACIÓN: El destacado economista Jorge González Izquierdo advirtió en Trome que si bien nuestra economía no está en desaceleración como en Venezuela o Argentina, sí se encuentra en un peligroso proceso de estancamiento hacia abajo y si sigue con ese crecimiento insuficiente, aumentará la pobreza, la informalidad, se perderá más empleo y ‘la calle se pondrá más dura, sobre todo para los jóvenes que acaban los estudios’. Ojo, señor Vizcarra.



‘MUDITO’ CON DESBALANCE PATRIMONIAL: Se les viene la noche a Luis Castañeda Lossio y a su hijito Luis Castañeda Pardo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría detectado movimientos de dinero sospechosos entre el ‘Mudo’ y su hijo, después que la empresa OAS presuntamente hubiera entregado 220 mil dólares para la campaña a la alcaldía de Castañeda Lossio. La Fiscalía sospecha que el exalcalde habría transferido parte del dinero de los brasileños a cuentas administrativas de su hijo. Para complicarle el panorama al ‘hijito de papá’, excandidato al municipio capitalino, según fuentes de la UIF, este habría adquirido un lujoso departamento en Surco y dos cocheras, en el tiempo en que sus únicos ingresos eran los tres mil soles mensuales que recibía como ‘dieta’ por ser concejal de la Municipalidad. Como cantara el gran Frankie Ruíz, ¿Y cómo lo hacen?



CRIMEN SALVAJE: Ahora también son las mujeres víctimas de los sicarios. En Chorrillos, a solo cien metros de su casa, una madre de familia que regresaba de noche de su trabajo en un banco local, fue asesinada de un balazo en la cabeza. Sobre este salvaje homicidio hay dos hipótesis: 1) que un sicario de capucha y pasamontañas la estaba esperando en la esquina recostado en el módulo de desperdicios y le disparó por la espalda. 2) Un ‘raquetero’ venezolano habría intentado arrebatarle la cartera y en el forcejeo habría optado por dispararle sin piedad a la cabeza. Esta hipótesis se refuerza por el testimonio de los vecinos que aseguran que con el vehículo de los asesinos se han cometido varios asaltos perpetrados por hampones extranjeros que se caracterizan por su accionar sanguinario, pues matan por un celular u ochenta soles, como hicieron con un humilde empleado de un hostal. Apago el televisor