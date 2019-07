‘Picotitos’de el Búho

Este Búho sale a caminar por la bajada de la Costa Verde lluviosa. Compro mis diarios favoritos y tomo un desayuno contundente: juguito de papaya, dos panes franceses con tamalitos y un tazón de leche con Milo. Satisfecho, escribo estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

CAYO POR UNA ‘TÍA’: El presidente Martín Vizcarra, tan afecto a las encuestas, sufrió un revés. Según la última de Ipsos Perú de julio, cayó estrepitosamente su aprobación en el sur, donde descendió ¡20 puntos! Pasó de 66 % en junio a 36 % en julio. Indudablemente, se debe al efecto negativo que causó el otorgamiento de licencia de funcionamiento al proyecto Tía María a la empresa Southern, que generó las protestas de algunos líderes regionales, campesinos y los bochincheros antimineros ultraizquierdistas, lo que le pasó la factura.

A nivel nacional, también su aprobación bajó seis puntos y solo en Lima sube cinco puntos. Su posición fue de ‘lavarse las manos’. Dejar a la empresa para que se ‘defienda sola’ en un ambiente hostil y con políticos como el presidente regional arequipeño Elmer Cáceres, ‘buscando incendiar la pradera y bloquear un proyecto necesario para la región’, lo castigó.

Mil cuatrocientos millones de dólares de inversión del proyecto, en una región donde con la agricultura no se logra dotar de mejoras sustanciales a la población, ni en empleos, salarios o condiciones de vida, no pueden ser rechazados por los matonescos argumentos del gobernador y, más bien, merecerían que Vizcarra defienda una inversión privada prioritaria que podría transformar el sur, del que es originario. No se puede estar bien con Dios y con el diablo.

‘CHOLO’ CON ‘CHINO’: Fuentes confiables aseguran que, ahora, Alejandro Toledo está rogando que lo extraditen a Perú para cumplir su arresto en la cárcel para expresidentes de la Diroes, donde se encuentra Alberto Fujimori. El ‘Cholo’ no resiste la rigidez de su detención en una cárcel federal norteamericana, donde no puede hablar con Eliane y está incomunicado, sin ver televisión, sin teléfono, computadora y lo que es peor, ni un whiskicito de los que acostumbraba beber diariamente en San Francisco.

Toledo ya no piensa gastar en costosos abogados estadounidenses y ha pedido un abogado de oficio. No piensa oponerse a que lo extraditen, es más, lo desea. ‘Al menos en la Diroes, el Chino tiene un chalet, siembra su jardín, cuenta con computadora y recibe hartas visitas. ¡Ese sí conoce a sus pescados!

RESISTENCIA FALTOSA: Siempre digo que ‘la ignorancia es atrevida’. Una cosa fue la participación de Mario Vargas Llosa como ciudadano, participando en política, y otra es cuando llega a la inauguración de una Feria del Libro, evento totalmente cultural donde concurren padres con sus hijos menores a escuchar una charla ya no del excandidato, sino de nuestro Premio Nobel de Literatura y extraordinario novelista.

Lo que hizo el grupo fujimorista autodenominado ‘La Resistencia’, de llegar en patota a insultar y mentarle la madre a nuestro escritor, a vista y paciencia de niños y jóvenes que le pedían silencio, solo demuestra el nivel de ignorancia de este grupo que comanda un tal Juan Maelo, que me hizo recordar al tristemente célebre ‘Búfalo’ Pacheco. ¡Qué vergüenza!

LA CALCOMANÍAS DEL ‘CHINO’ MUÑOZ: Más que ‘colorao’, ahora los automovilistas le dicen ‘chino’ al alcalde Jorge Muñoz, en alusión al presidente militar Juan ‘Chino’ Velasco Alvarado, que instituyó en 1974 las recordadas ‘calcomanías’ rojas y blancas, con las cuales, los autos no podían circular los días lunes y miércoles, o martes y jueves.

Claro, el ‘Chino’ era más bravo y autoritario, pues obligó a que los conductores encima las compraran haciendo kilométricas colas en el Banco de la Nación. Pero los especialistas cuestionan la medida del ‘Gringo’, porque si la estación del Metropolitano de Naranjal de por sí ya colapsa en horas punta, ¿qué pasará ahora que miles de pasajeros que se movilizaban en colectivos, taxis o autos particulares, ya no puedan usarlos y pugnen por utilizar el servicio Metropolitano?

Como siempre, cuando se dan este tipo de medidas, son los más pobres los perjudicados, aquellos que no pueden tomar un taxi ni colectivos, pues estos últimos seguramente aumentarán sus tarifas y aparecerán los micros y combis piratas. Apago el televisor.