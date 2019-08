'Picotitos' de El Búho 

Este Búho sale a caminar por el malecón para respirar el fresco aire marino, compro mis diarios favoritos y así quedo para escribir estos ‘Picotitos’ bien picantes que tanto reclaman mis lectores.



LA CUADRADA DE OLAECHEA: Veo que muchos se han mostrado a favor de las declaraciones del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien pidió a Vizcarra que no tenga miedo a gobernar y que rectifique sus declaraciones aparecidas en un audio sobre Tía María. Para otros, en cambio, el parlamentario actuó como el ‘representante de la minera’ que defiende los intereses de esta. Lo que nadie puede negar es que Vizcarra tiene que ponerse a gobernar ya, pues la economía se desacelera, se pierden puestos de trabajo y la delincuencia aumenta. Somos un país que está pataleando en el mar para no ahogarse y no podemos darnos el lujo de desperdiciar proyectos mineros como Tía María o Quellaveco. Pero para que sean viables, el Gobierno debe trabajar duro para garantizar el cuidado del medio ambiente, así como una justa repartición de las ganancias.



EL ‘MUDO’ ASUSTADO: Luis Castañeda Lossio se olvidó de su famosa mudez y no le quedó otra que cantar fuerte y claro ante un fiscal del equipo especial Lava Jato, a quien confesó que la constructora brasileña OAS le ofreció ‘un aporte’ para su campaña al sillón municipal en el 2014. Se vio obligado a admitirlo, luego que se conoció de la existencia de un nuevo colaborador eficaz en el caso y, encima, que el mismo expresidente de dicha empresa, Leo Pinheiro, reveló que le entregó al menos 500 mil dólares. Como si fuera poco, el mismo Pinheiro contó que Castañeda le dijo que quería ver presa a Susana Villarán. Dicen que todo da vueltas y ahora parece que se le viene la noche al ‘Mudo’.



ARREMETIDA CONTRA FISCALES: Hasta que lo hicieron. Los cuestionados fiscales supremos Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza pidieron el último viernes que Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez sean echados del equipo especial Lava Jato. ¡Increíble! Fue ante la Junta de Fiscales Supremos, donde Gálvez argumentó que el motivo de su pedido es el ‘pésimo manejo’ en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. ¡Gálvez, Chávarry y Rodríguez son investigados por sus vínculos con el caso de ‘Los Cuellos Blancos’! Gracias a Pérez y Vela, y a otros valientes fiscales como Rocío Sánchez, Sandra Castro y Jacqueline Pérez, los peruanos hemos podido conocer los millonarios arreglos bajo la mesa de autoridades corruptas, algunas de ellas ya tras las rejas y otras procesadas. No se puede permitir que estos fiscales, quienes se enfrentan a poderosas mafias, sean echados a un lado como si nada.



CHICOS MALOS: Indignantes las imágenes de unos escolares del colegio Dora Mayer, en el Callao, donde un alumno le quita la cartera a la profesora, saca el celular y amenaza con botarlo por la ventana si no le devuelve el suyo. Los demás estudiantes se ríen y burlan de la maestra. Hace unos años, una escena así era impensable en ningún colegio. Respetábamos y queríamos a nuestros profesores. Hoy la malacrianza se hace más común. En el colegio chalaco no se decía si los malcriados habían sido castigados. Esto es consecuencia, en gran medida, de los hogares rotos, en los que hay ausencia de uno o los dos padres, ya sea porque se fueron y no volvieron más, o porque nunca están, pues se dedican al trabajo o a otras actividades. ¡Y después nos quejamos del aumento de la delincuencia!



Apago el televisor.