'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero el día que lo contrataron para hacer un comercial de una cervecería en la selva. Y ahora, al toque les presento estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



APUESTEN POR EL PAÍS: El presidente tomó juramento al nuevo gabinete presidido por Vicente Zeballos. Mantiene su columna vertebral con los ministros que lo apoyaron lealmente y que sufrieron en su momento las ofensas y agravios de la desaparecida mayoría fujiaprista: Carlos Morán en Interior; Gloria Montenegro, encargada de la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Flor Pablo Medina en Educación, entre otros. La expectativa recae en la flamante ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien a sus 34 años es la más joven en ocupar esta cartera, menor solo por meses que Fernando Zavala, quien también asumió el puesto a esa misma edad. La ministra promete continuar con el modelo económico, pero con una preocupación adicional por los programas sociales. Gran parte de la población, el ciudadano de a pie, los ve con expectativa. El país espera que cumplan con lo que han jurado, es decir, sacar adelante a la nación con bienestar y desarrollo.



‘MELCOCHA’ MULDER: Al parecer, algunos excongresistas, picones porque han quedado fuera del juego político por no integrar la Comisión Permanente del Congreso, han adoptado la ‘filosofía’ del cómico ‘Melcochita’ de calificar de ‘imbéciles e idiotas’ a las masas que no los acompañan en sus berrinches. Pero más bien, creo que a quien el aprista Mauricio Mulder dirige sus insultos con segunda es al presidente de dicho grupo, Pedro Olaechea, al que emplazó por ‘hacerle el juego a Vizcarra’. Cuestiona que Olaechea y los 26 congresistas que lo acompañan en la comisión ‘se han olvidado’ de los exparlamentarios que se quedaron fuera, y que con su permanencia avalan al presidente. ¿Se picará don Pedro ‘Picapiedra’?



CUIDADITO CON LOS CANDIDATOS: En enero del próximo año se desarrollarán las elecciones parlamentarias y ya se ven movidas en algunos partidos ‘antisistema’ que van a pretender llevar agua para sus molinos en estos tiempos agitados. El etnocacerista Antauro Humala, desde su celda en Chorrillos, va a necesitar un ‘call center’ porque le revientan la línea candidatos ofreciendo ‘el oro y el moro’ para integrar su lista. Hay otros partidos que son ‘vientres de alquiler’ y que ya están con tarifarios según el numero en la lista. ¡El colmo! Que no se repita la nefasta experiencia del Congreso anterior, al cual ingresaron incluso acusados y condenados por violación, narcotráfico, estafa y con hojas de vida falsas. Acá la población es la responsable. A informarse bien.



EL ‘PRIMÍSIMO’ RECLAMA TRIBUNAL: Este columnista no puede creer la reacción del primo de Pedro Olaechea, candidato al Tribunal Constitucional y cuya elección de 87 votos -con las justas el mínimo requerido- se vio invalidada porque ‘un fantasma’ votó por la entonces congresista María Elena Foronda, que en ese momento salió de su escaño protestando por la elección delante del expresidente del Congreso. Todo el Perú vio esa votación, a todas luces inválida. ¿Cómo el ‘primito’ tuvo la con...ciencia de ir al Tribunal Constitucional a fijar fecha para su juramentación? ¿Ese puede ser un miembro idóneo para velar por la legalidad en el país?



SEÑORES DE ‘SIPÁN’: Este Búho recuerda muy bien cómo el exparlamentario Javier Velásquez Quesquén arremetía contra el acuerdo entre la Justicia peruana y Odebrecht para las delaciones de pagos de sobornos, ocultados en servidores especiales. Velásquez Quesquén coordinaba con la ahora ‘fantasma’ Yeni Vilcatoma en su obsesivo afán de tumbarse el acuerdo. Ahora sabemos por qué. Barata también confirmó que César Villanueva, exgobernador regional de San Martín y expremier, habría recibido 320 mil dólares, en varias armadas, para favorecer a la constructora en una carretera en la misma región, que después los brasileños sobrevaloraron a su antojo. Pero lo peor es que, encima, ‘Curriculum Vita’ (su ‘codinome’) fue el conspirador principal para la renuncia de PPK, acusándolo de hacer negocios con Odebrecht. ¡Qué tal cinismo y sinvergüencería de este tipo! Bueno, ambos ya no tendrán su adorada ‘inmunidad parlamentaria’ y deberán enfrentar a la Justicia como cualquier procesado. Apago el televisor.