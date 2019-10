'Picotitos' de El Búho 

Este Búho ve el panorama político más movido que Santiago de Chile, donde las protestas estudiantiles y callejeras acabaron en muerte, destrucción, incendios y saqueo, todo por el alza del precio del pasaje del metro, principal medio de transporte de una población que no conoce de combis, micros, taxi colectivos ni mototaxis. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’, y dar estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



LOS RETOS DE VIZCARRA: El presidente tiene la suerte de que una crisis de las proporciones de la peruana -con disolución del Congreso incluida- se haya desarrollado con una admirable paz social y apoyo abrumador de la población, a diferencia de sus colegas de Ecuador y Chile, donde alzas económicas originaron una violenta rebelión insurreccional indígena y de vandalismo estudiantil y callejero, que los obligaron a anular las medidas. A Martín se le hizo el milagro de octubre y hasta las decisiones del Tribunal Constitucional están favoreciendo su proyecto político. Por ejemplo, ya todos los partidos aceptaron participar en las elecciones parlamentarias de enero, incluidos el fujimorismo y el Apra. Ahora, al mandatario, sin Congreso, ya no le queda ningún pretexto para empezar a gobernar y pisar el acelerador. Que los decretos de urgencia sirvan para que avancen sin demoras los proyectos de inversión de los ministerios que están paralizados por trabas burocráticas. Que en materia de inseguridad ciudadana se multipliquen en todos los distritos y a nivel nacional, los módulos conjuntos de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero sobre todo, Vizcarra debe cuidarse de abusar del poder que le da el ya no tener el contrapeso del Legislativo y la tentación populista de destinar recursos con fines electorales.



ALAN CORRETAJES: Cuando a César Atala se le descubrió una empresa ‘offshore’ en Andorra, donde Odebrecht depositó 1 millón 300 mil dólares, la Fiscalía detectó que tenía vinculos con Luis Nava y Alan García, y el exvicepresidente de Petroperú, atrapado, no negó esas vinculaciones. Pero García siguió diciendo: ‘Otros se venden, yo no’. Cuando un juez ordenó su impedimento de salida del país, antes de buscar desesperadamente asilo en la Embajada de Uruguay, bramó desafiante ‘¡demuéstrenlo, imbéciles! Luego de que un temeroso Atala declaró que fue Nava quien le propuso ser testaferro de esa cuenta, y que días después le informó que ‘la plata era de García’, el líder aprista, acorralado judicialmente, se suicidó y todos supusieron que así la investigación a su persona había acabado. Pero nuevas declaraciones de Luis Nava, su mejor amigo y confidente, han destapado una caja de Pandora. ‘Chalán’ declara, con fechas y cifras exactas, modalidades de entrega: maletines y ‘loncheras escolares’, en las que Jorge Barata le habría entregado más de un millón de dólares. El fiscal José Domingo Pérez señala que las adquisiciones inmobiliarias con dinero ilícito deben ser incautadas por el Estado.



‘DURMIENDO CON EL ENEMIGO’: Ese es el nombre de una película donde Julia Roberts interpretaba a una inocente esposa que dormía con un marido que era un verdadero demonio y le hacía la vida a cuadritos. Verónika Mendoza no es la Roberts, pero por sus actos políticos se le parece, al acordar la alianza electoral con el partido Patria Libre, del termocéfalo gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, supuestamente un político que tiene ideas totalmente contrarias a la excandidata presidencial. A la política izquierdista que se ha llenado la boca diciendo que tiene las ‘manos limpias’ desde que en el 2016 logró una importante votación, ahora parece no importarle convertirse en ‘socia’ de un ‘apestado’, no solo porque fue condenado a prisión por actos de corrupción -ligados a Martín Belaunde Lossio, nada menos-, sino porque además no tiene ningún rubor en expresar posiciones racistas y xenofóbicas. Se trata de un vergonzoso y oportunista cálculo político.



Apago el televisor.