'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo después de dos días del ‘after party’ de Halloween de la playa de Villa El Salvador. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así dar estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA ESTÁ ‘RATONEANDO’: Cuando la selección anotaba un gol, el técnico ‘charrúa’ Sergio Markarián hacía cambios defensivos para terminar el partido con sus once jugadores colgados en su arco. Sus críticos le reclamaban que ganaba ‘ratoneando’. Esa táctica parece copiarla el presidente de la república. Le ganó por varios goles a un Congreso tóxico; además, se legitimó con las imparables elecciones para el Parlamento de reemplazo para el próximo enero y anunció con bombos y platillos sus decretos de urgencia, que iban a permitirle, ¡por fin!, gobernar sin las zancadillas de legisladores obstruccionistas. Pero los analistas coinciden en señalar que teniendo una gran oportunidad para incluir verdaderas y urgentes reformas en este Estado apolillado, prefirió presentar solo medidas obvias para contentar a las mayorías, pero se quedan allí, en la grisura del que no quiere arriesgar. Está ganador, pero ‘ratoneando’. Sino, veamos su postura ante el visto bueno que el Comité de Minería le dio al proyecto Tía María: ‘Mientras no haya condiciones, no se hará el proyecto’. Total, ¿no es el Gobierno el que debe impulsar esas condiciones, o espera que caigan del cielo?



JURADO NACIONAL DE CONTRADICCIONES: Nunca se ha visto que mientras los partidos políticos están realizando elecciones internas para elegir candidatos al proceso electoral legislativo de enero del 2020, hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones no defina si los congresistas del disuelto Parlamento podrán participar. Me parece preocupante que se pretenda inhabilitar a partidos, como el Partido Nacionalista o Fuerza Popular, y que voces del Ejecutivo traten de impedir que excongresistas como Becerril o Mulder pretendan regresar al Congreso. Que los repudien los electores, como seguramente sucederá, pues ante la pregunta de la encuesta de IPSOS ‘¿Qué parlamentario no quiere que regrese al Congreso?’, Mauricio Mulder ganó por varios cuerpos de ventaja.



CARTAS ENVENENADAS: La ciudadanía ya no se come ‘cuentos chinos’. Las recientes cartas hechas públicas por Alberto Fujimori y su hija Keiko, lo único que buscan es mejorar la pésima imagen de ella y su partido, que ha caído a una inédita cifra de 8 % de aprobación. El ‘Chino’ es astuto y responsabiliza a Pier Figari y Ana Hertz, y sostiene que ‘en la familia Fujimori nunca es tarde para volver a empezar, pero es necesaria una renovación’. En otras palabras, reemplazar el liderazgo de su hija por el de Kenji. Pero el ‘benjamín’ no piensa en el 2020. Prefiere ver desde el balcón la debacle final del partido que lo expulsó humillantemente, para recién allí reaparecer como un ‘salvador’ y captar el ‘voto duro’ fujimorista. Aunque pienso que el país está harto de que desde hace treinta años una familia tan comprometida en graves casos de corrupción como los Fujimori, pretenda seguir dirigiendo los destinos de la nación como si fuera una dinastía.



LA ‘REINA DEL MEF’: María Antonieta, la reina de Francia, hablaba fuerte. Su tocaya, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, sorprendió en una larga entrevista con el diario El Comercio en la que, seguramente a raíz de la grave crisis social y política que desgarra a Chile, advirtió: ‘Creo que en este país, las personas todavía no valemos lo mismo. Y mientras funcione así este país, creo que no vamos a salir adelante’. Y si bien la María Antonieta de Francia murió guillotinada, la ministra es la que ya instauró su guillotina en su cartera e hizo rodar su primera cabeza: la del jefe de Proinversión. No le tembló la voz al dar sus motivos: “Definitivamente quiero darle un nuevo impulso a Proinversión. Hay inversionistas ávidos de venir y tenemos presupuesto. Entonces, Proinversión debe tener más celeridad, dadas estas condiciones”. Celeridad es la palabra que sonará fuerte y sino... ¡la guillotina!



Apago el televisor.