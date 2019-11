Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de madrugada del ‘Festival de la Cachina’ por el aniversario de Lunahuaná. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente y dar estos ‘picotitos’ que mis lectores tanto reclaman.

- EL REGRESO DE LOS ‘ZOMBIES DISUELTOS’: ¿Cómo llamar a este grupo de ‘otorongos’ que negaban tercamente que los habían ‘disuelto’ y se proclamaban ‘vivitos y coleando’, y ahora van a participar en los nuevos comicios congresales reconociendo, en la práctica, que eran solo cadáveres políticos?

Esperan un milagro de resurrección, pero que no se ilusionen. La última encuesta de Datum arroja que el 77% de peruanos no va a votar por candidatos que han sido congresistas. Está bien que el Jurado Nacional de Elecciones le haya dado ‘luz verde’ a los excongresistas para participar y que sea el pueblo y no el presidente o algún ministro quien los vete. ¡Que sea el pueblo el que les dé la espalda con su voto!

- ‘LOS CUELLOS BLANCOS’ CONTRAATACAN: Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. La sanción impuesta por un órgano de control interno a José Domingo Pérez no es otra cosa que un intento de buscar su destitución a manos de fiscales supremos vinculados a la mafia de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que todavía se mantiene poderosa. El mismo Rafael Vela denuncia que tiene cinco denuncias más en su contra, una de ellas ¡de la excongresista Yeni Vilcatoma!

Esta fue archivada, pero la ‘disuelta’ apeló y de admitirse la apelación ¿quién la iba a resolver? La Junta de Fiscales Supremos, donde los investigados Chávarry, Tomas Gálvez y Rodríguez Monteza hacen mayoría en un grupo de cinco. Felizmente, ayer se desestimó el pedido de Vilcatoma y la jugarreta se cayó.

- TRAMPA PARA EL ‘GATO’ FELIX: Uno de los integrantes del Equipo Especial de Inteligencia de la Policía, creado para atrapar a ‘Los más buscados’, que se anotó las capturas del sicario ‘Goro’, Carlos Burgos, Edwin Donayre y ahora el exgobernador del Callao, Félix Moreno, reveló: “Como siempre, el seguimiento de una mujer nos llevó hacia el escurridizo ‘Gato’. Moreno vivía desde hace 15 días en una lujosa residencia con piscina en Cieneguilla.

Una joven mujer (Sheyla Villarreyes), con quien mantendría una relación sentimental y era quien le proporcionaba ‘cubierta y seguridad necesarias’, fue seguida y nos llevó a su guarida”. Moreno está condenado a cinco años de prisión efectiva, pero tiene más procesos abiertos, el más comprometedor es por haber recibido cuatro millones de dólares de Odebrecht por coimas en la obra Costa Verde-Callao. La policía ahora está tras los pasos de Lupe Zevallos, hermana del condenado por narcotráfico Fernando ‘Lunarejo’ Zevallos, exdueño de ‘AeroContinente’.

- EVO PERPETUO: Este columnista, ante la crisis boliviana y la renuncia de Evo Morales, debe realizar algunas reflexiones. Nadie puede negar lo que significaron para Bolivia sus dos primeros gobiernos orientados a reducir la extrema pobreza y el logro de renegociar satisfactoriamente para su país los contratos entreguistas que otras administraciones habían suscrito con los grandes consorcios brasileños de petróleo y gas.

Pero Morales, en vez de respetar la alternancia en el poder o, en todo caso, colocar a un candidato de su partido, optó por el ‘fácil’ mecanismo de reformar la Constitución y se ‘reeligió’ del 2009 hasta el 2014. Luego, otra vez sus magistrados ‘reinterpretaron’ la Carta Magna y nuevamente se reeligió para gobernar hasta el 2020. Pero en el 2016 se le ocurrió que debía gobernar 25 años y convocó audazmente a un referéndum, que perdió. El pueblo ya no quería otra reelección. Al principio dijo que iba a acatar ‘la voluntad popular’, pero sus magistrados le dieron luz verde para llegar a un cuarto mandato consecutivo. Así llegó Evo a estas elecciones presidenciales. Él fue protagonista exclusivo de su ascenso y su estrepitosa caída. Apago el televisor.