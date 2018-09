‘Picotitos’ de el Búho

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Veo que el ambiente político se enrarece más y eso no es bueno para el país. Faltan líderes de peso y con autoridad moral que transmitan confianza en estas horas oscuras, donde el ciudadano se asquea por tanta corrupción. Por eso, agarro mi espada del augurio de los ‘Thundercats’ para ver ‘más allá de lo evidente’ y así presentarles estos ‘Picotitos’ bien sabrositos y picantitos. Y ya saben, el que se pica, pierde.



-¡HABLA, HABLA PPK!: En política nada es casual. El hecho que PPK haya salido a decir que se estaría buscando una segunda vacancia presidencial responde a un hecho concreto: A la arremetida de la mayoría fujimorista y de sus aliados, los apristas. Eso es muy malo para la gobernabilidad. No da confianza a los inversionistas. Existen voces que le piden a Martín Vizcarra cerrar el Congreso, es evidente que cada quien busca jalar agua para su molino. Los politicastros no piensan en el país, sino en sus propios intereses.



- PRIMERO EL PERÚ: Mayor inversión, seguir creciendo económicamente y combatir la inseguridad ciudadana son algunos de los puntos que el pueblo exige y necesita. Se siente la falta de empleo, los padres de familia se encomiendan a Dios para que sus hijos lleguen sanos y salvos a casa luego de estudiar o trabajar, porque los malditos ‘raqueteros’ son capaces de matarte por un celular.

- KEIKO Y SU MENSAJE: Llegó al Congreso y se presentó muy oronda. Pero aprovechó las cámaras para mandar un ‘mensaje siciliano’, donde prácticamente repitió lo de Luis Galarreta, quien llamó a PPK y su gente ‘Los Cuellos Blancos de Choquehuanca’. La hija del ‘Chino’ exige a los ‘PPKausas’ aclarar sus vínculos con el siniestro José Cavassa. Se olvida de que este personaje fue operador montesinista en el gobierno de su padre. Keiko solo tiene 12% de aprobación, según la última encuesta de Datum y parece no darse cuenta que la población le da la espalda y se está ‘disparando a los pies’. ¿O solo le interesa librarse de todas las acusaciones que pesan en su contra y mantener al fiscal Pedro Chávarry para que la proteja?



- CONGELAN A SUSANA: Lo de Susana Villarán es muy serio. Es acusada de recibir tres millones de dólares de las empresas Odebrecht y OAS para la campaña del ‘No a la Revocatoria’, cuando aún era alcaldesa de Lima, o sea funcionaria pública en ejercicio. Si bien, hasta el momento, se ha librado de afrontar prisión preventiva, el Poder Judicial ordenó congelar los bienes que tiene en 17 tiendas del pasaje ‘El Suche’, en Miraflores. Se le viene la noche a la ‘Tía Regia’.

- HINOSTROZA Y CHÁVARRY: El suspendido juez supremo César Hinostroza y el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se presentaron ayer ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y, la verdad, se les ve seguros, como si una ‘fuerza oscura’ los protegiera. Es muy malo para el país que el titular del Ministerio Público, quien debería ser un magistrado intachable, esté involucrado en temas de corrupción y organizaciones criminales. Es una pésima señal.



- ‘GRINGASHO’ SIN CURA: Hay delincuentes que son irrecuperables para la sociedad. ‘Gringasho’ empezó a matar por encargo a los 12 años, estuvo preso en ‘Maranguita’ y ‘Piedras Gordas’, salió en libertad y volvió a los ‘malos pasos’. Fue capturado en Trujillo con una metralleta en su poder. Estoy convencido de que ‘Gringasho’ ya no tiene cura. Su propio tío lo formó como criminal y sicario. Es una lacra. Debe estar de por vida tras las rejas y no salir nunca más. En las calles es un peligro. Apago el televisor.