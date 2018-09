'Picotitos' de El Búho 

Este Búho ve la coyuntura política más movida que Kike Suero y el ‘Chato’ Barraza en el aniversario de la Backus. Por eso agarro mi espada del augurio de los ‘Thundercats’, para que me permita ver más allá de lo evidente. Así que les presento estos ‘picotitos’ bien picantes, que tanto reclaman mis lectores.



CISMA EN EL FUJIMORISMO: La bronca dentro del fujimorismo está que quema. Los mensajes de ‘wasap’ de Úrsula Letona han demostrado que ellos jamás quisieron aprobar los proyectos de reformas constitucionales que envió el presidente Martín Vizcarra al Parlamento. Las palabras de Letona (‘son una porquería’) lo dicen todo. Pero ayer circuló una carta firmada por más de veinte congresistas fujimoristas que le dan la espalda a Keiko. La mayoría son provincianos, a quienes les dio chucaque cuando la hija de Alberto les propuso negarle la confianza al premier, con lo que se podría cerrar el Congreso. La sorpresa radicaría en que el mismo presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, estaría apoyando dicha posición y no desea enfrentamientos suicidas con el Ejecutivo. La ‘Señora K’ está perdiendo por todos lados.



ALAN BAJO LA LUPA: Alrededor del líder aprista giran sospechas por el caso Lava Jato que deben ser investigadas a fondo. Alan era bastante cercano a la familia Odebrecht, cuya constructora corrupta depositó millones de dólares en coimas a gente vinculada al gobierno aprista, por la construcción del Metro de Lima. En una cuenta en Andorra, vinculada al viceministro de Transportes, Jorge Cuba, le pusieron más de siete millones de dólares. Esa plata, de forma extraña, no fue tocada por Cuba y luego fue transferida a otra cuenta en Suiza. Cuba hoy está preso, pero no dispuesto a quedarse callado. Sin embargo, misteriosamente una mano siniestra en el Ministerio Público pretende evitar que se acoja a la colaboración eficaz. Mientras tanto, Alan utiliza el Twitter para ‘maletear’ a Cuba y al ‘Tío Bigote’ Enrique Cornejo. Dice que ‘sus adversarios están desesperados’ y que no lo pueden vincular con coimas ‘como sí lo están sus jefes’, en alusión al bigotón candidato a la alcaldía de Lima. Y termina con su cantaleta de ‘otros se venden, yo no’.



CIRCO ELECTORAL: A un par de semanas de las elecciones municipales y regionales en todo el país, el panorama es incierto y confuso. Los punteros no pueden estar seguros de que van a ganar porque podría desplazarlos alguno de los que están atrás. Encima, a Renzo Reggiardo la Capuñay lo denunció de cobrar casi dos soles por llamada de la ‘Línea de alto al crimen’ y eso lo afectó en los votos. El segundo, el ‘Hermanón’, acaba de cometer un error al querer dárselas de chistoso con su esposa, de quien dijo ‘yo no soy cosito, pero ella de vez en cuando me agarra mi cosita’. El tercero, Daniel Urresti, está a punto de recibir una sentencia por el crimen del periodista Hugo Bustíos. Nada está dicho.



LOS DE ATRÁS: Los candidatos con menos puntos en las encuestas guardan esperanzas de crecer. Ahí está el pastor Humberto Lay, quien, sin embargo, no proyecta la imagen de un burgomaestre que pueda combatir la inseguridad ciudadana. En cambio, viene repuntando el ‘Burbujito’ Alberto Beingolea, quien con Lay y otros participarán en la segunda parte del debate, que será este domingo 30. Otro que se perfila es Jorge Muñoz, quien expuso propuestas muy interesantes y por eso en las redes sociales fue considerado como uno de los mejores del debate inicial. Esther Capuñay, la única candidata mujer, también está en este grupo de aspirantes al sillón municipal que esperan repuntar a pocos días de los comicios. La verdad es que esta elección es atípica, pues ni siquiera hay grandes debates, a los que se niegan a ir los que van primeros en las encuestas. Nada que ver con los debates entre el alcalde ‘Criollón’ Alberto Andrade y Lucho Castañeda Lossio, o Susana Villarán con Lourdes Flores. Apago el televisor.