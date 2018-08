'Picotitos' de 'El Búho'

Este Búho no deja de sorprenderse con los ‘audios de la vergüenza’ que salen a diario, pues en casi todos, los protagonistas no solo hablan de nauseabundos arreglos bajo la mesa, sino que hasta emplean un lenguaje lumpenesco, de baja estofa, como si los que hablaran no fueran altos magistrados, sino sanguinarios sicarios, compinches del ‘Negro’ Canebo, ‘Tirifilo’ y ‘Los Injertos’.



Por eso, agarro mi espada del augurio de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así presentarles estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

EL TREMENDO JUEZ Y EL CONGRESISTA: El diálogo, cortito pero esclarecedor, entre el suspendido juez supremo César Hinostroza y el controvertido Héctor Becerril, deja notar un sospechoso grado de cercanía entre ambos. La grabación corresponde al lunes 7 de mayo de este año y en ella, luego que el fujimorista le dice ‘te llamo en media horita, hermano, ¿ya?’, Hinostroza le responde ‘no te preocupes, creo que ya hablamos, ¿no? Por mensaje... ya decidimos’. Becerril contesta: ‘Sí... y quedamos para el viernes, ¿ya?’. Semanas después, la Sala Suprema, de la cual era titular Hinostroza, aceptó el recurso de casación que interpuso Keiko Fujimori para anular la decisión judicial que permitió al fiscal José Domingo Pérez adecuar la investigación por el caso Cócteles a la Ley del Crimen Organizado. Todo esto parece muy turbio. Becerril debe ser investigado a fondo.

EL FISCAL SUPREMO SE ATORNILLA: Llama la atención que la bancada fujimorista en el Congreso, que actuó de forma tan decidida para sacar de la presidencia de la República a PPK, ‘porque mintió y eso lo incapacita moralmente’, se muestre tan comprensiva con el fiscal supremo Pedro Chávarry, acusado de mentir más de una vez acerca de su ‘amistad’ con César Hinostroza. Cualquier fiscal, pero especialmente el de la Nación, debe estar alejado de la más mínima sospecha. Por más que sus defensores digan que será quien ponga tras las rejas a Toledo y PPK, creo que la imagen de Chávarry está golpeada y todo lo que haga será cuestionado. Por la salud de la justicia del país, debe dar un paso al costado.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, admitió que participó en una reunión con periodistas, algo que había negado desde que asumió el cargo. (Foto: USI) El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, admitió que participó en una reunión con periodistas, algo que había negado desde que asumió el cargo. (Foto: USI)

‘TOÑITO’ Y SUS MILLONES: El hoy encarcelado Antonio ‘Toñito’ Camayo tiene mucho que explicar a la justicia sobre los millones que mueve su empresa Iza Motors Perú SAC. Un informe de ‘Cuarto Poder’ señala que dicha compañía, fundada en diciembre del 2009 con un capital social de 6.9 millones de soles, aumentó su patrimonio no por inyecciones de otros empresarios, sino por préstamos del mismo ‘Toñito’. Sumas que superan los nueve millones de soles. ‘Lo que no se explica es cómo ingresó este dinero, cómo se hicieron estos préstamos a las empresas ni su origen. Estas operaciones llaman la atención’, expresó Janet Briones, exprocuradora de Lavado de Activos. La cercanía de ‘Toñito’ con Keiko Fujimori en los últimos años es bastante comentada y, para aclarar dudas, el origen de la fortuna de este empresario debe ser investigado con lupa por la Fiscalía de Lavado de Activos.

WALTER RIOS, EL IMPERDONABLE: Los nuevos audios del encarcelado juez Walter Ríos siguen llenando de vergüenza no solo a abogados y magistrados, sino a todos los peruanos, por su procacidad, angurria y ánimo trepador para conseguir beneficios y favores torciendo la ley. ¿Cómo un tipejo de semejante calidad moral pudo llegar a ser presidente de la Corte Superior del Callao? Eso explica la gigantesca inmundicia y corrupción que imperan en el primer puerto desde hace años, donde autoridades políticas que deberían estar encerradas en prisión siguen robando millones alegremente y, es más, buscan ser elegidas otra vez en territorio chalaco, donde todos los días matan personas. ¡Basta ya!

RENUNCIA, EDWINCITO: La permanencia de Edwin Oviedo en el sillón de la Federación Peruana de Fútbol es insostenible luego que la mayoría de sus directivos prácticamente lo dejaron solo cuando decidieron irse. Pero el dirigente, acusado de estar ligado a la sanguinaria banda ‘Los Wachiturros de Tumán’ en el norte del país, señalada por diversos asesinatos, no piensa renunciar. Esa criticable decisión echa más sombras sobre él, pues parece que utiliza a la federación como un escudo. Oviedo no puede seguir al mando del máximo ente futbolístico del país. Apago el televisor.