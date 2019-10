'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero despidiéndose ‘para siempre’ del trago. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ y darles estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



TRANQUILO, PRESIDENTE: Este columnista piensa que si el presidente pretende sacarle provecho a la última encuesta de octubre del Instituto de Estudios Peruanos, debería ignorar las preguntas que muestran que un 70 % aprueba su gestión. Más bien debería prestar especial atención a la respuesta de la pregunta: ¿Cree usted que el presidente tiene un plan de gobierno para el desarrollo del país? Un mayoritario 47 % cree que no lo tiene. Claro, su gobierno anterior se caracteriza por la grisura y mediocridad. Entonces, debe dedicarse a trabajar y olvidarse, por ejemplo, de pedirle a la gente que vote en tal o cual dirección en las elecciones parlamentarias de enero. En una democracia, el presidente debe ser rigurosamente neutral, así que ni debería tocar ese tema. Ojalá cambie en esta nueva coyuntura, pues se va a cumplir un mes de la disolución del Congreso y el moqueguano aún no presenta el tan esperado plan que implementará ahora sin obstruccionismos. Este miércoles 30, su premier Vicente Zeballos hará el esperado anuncio del plan hasta enero del 2020. Estaremos expectantes.



LUCIANA Y EL APRA SE VAN EN YATE: El llamado ‘Partido del Pueblo’ está con roche. Primero fueron las declaraciones de Luis Nava, ‘carnal’ del desaparecido expresidente García, que viejo, enfermo y, según él denuncia, amenazado de muerte en el penal, decidió ‘echar’ a su amigazo para no morir en prisión. ‘Cantó’ detalles inéditos sobre ‘loncheras’ y maletines repletos de dinero entregados por Jorge Barata a García. También informó que con esa plata habría adquirido terrenos, un embarcadero para yates y casa de playa, los que terminaron -según el fiscal Pérez- en manos de su pareja Roxanne Cheesman. La revista ‘Hildebrandt en sus trece’ revela que el mismo año en que compró el embarcadero, un cuñado de Roxanne importó un lujoso yate de Miami. Hummmm. Por otro lado, la hija de Rómulo ‘Faenón’ León está hundida hasta el cuello por sus vínculos con el cabecilla de ‘Los Intocables Ediles’ de La Victoria, Alexander Peña Quispe. Audios y confesiones de testigos la sindican como el ‘brazo político legal’ que cobraba veinte mil soles mensuales y otros ‘tamalitos’ y ‘cariños’ de dinero por conseguirles financiamiento para obras del municipio victoriano, a través del Ministerio de Economía. Según la publicación de Hildebrandt, el ‘amigo del MEF’ del que tanto se ufanaba Lucianita, para que le aprobaran los proyectos, sería el exministro de Economía, Alfredo Thorne. ¡Esto está que quema!



CANDIDATOS CHICHARRONEROS: Atención, electores. A fijarse muy bien a la hora de votar, porque aprovechando la premura del tiempo, se están presentando como candidatos al Congreso políticos con tremendos ‘chicharrones judiciales’. En redes sociales advierten sobre uno: Juan Sotomayor, que postularía como cabeza de lista de ‘Vamos Perú’ por el Callao. Su nombre se repite 172 veces en la plataforma del Ministerio Público, donde se incluyen los nombres de los investigados. 92 denuncias siguen vigentes y 80 han sido archivadas. Las denuncias al exalcalde del Callao son por diversos delitos: presunto lavado de activos, abuso de autoridad, estafa, usurpación de funciones, peculado, entre otros. Que los candidatos aclaren su situación judicial antes de inscribirse oficialmente. Seguiremos alertando a los electores para que el nuevo Congreso no sea un nido de ‘pillos’, como bien lo calificó Mario Vargas Llosa. ¡Chim pum!



EL BAILE DEL QUE SOBRA... ¡PIÑERA!: Resulta sintomático que la canción de las protestas de más de un millón de personas en Santiago sea ‘El baile de los que sobran’, de Los Prisioneros, de 1986. Hoy, después de las jornadas de protestas sin parangón en Chile, inéditas desde que volvió la democracia al país, ¡el 78 % de ciudadanos desaprueba a Sebastián Piñera! O sea, quien está sobrando es él. Nunca un presidente tuvo tan alto índice de desaprobación. Ni cuando Michelle Bachelet tuvo que enfrentar el escándalo de su hijo Sebastián, por tráfico de influencias, en el 2016. Discrepo de quienes llaman ‘golpistas’ al millón de chilenos que en las calles exigen la renuncia del mandatario. Él y su primera dama echaron más gasolina al conflicto al anunciar que ‘estaban en una guerra’ y principalmente ella, quien se refirió a los manifestantes como una ‘invasión marciana’. Esa pareja parece la reencarnación de Luis XVI y María Antonieta, de la Revolución francesa, y los chilenos los han descalificado para que sigan gobernando desde el Palacio de La Moneda.



Apago el televisor.