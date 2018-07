El Búho de Trome nos trae sus 'picotitos', parte II

Este Búho confiesa que hubo muy poco que celebrar en estas Fiestas Patrias, después del tremendo daño que le hacen al país los tristemente célebres ‘Audios de la vergüenza’, pero las autoridades actuaron con rapidez. Lo bueno es que se desató una cacería de madrugada en algunas ‘madrigueras’ de los más conspicuos integrantes de la mafia de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Cayeron algunos ‘peces chicos’, como los empleados del ‘Tremendo juez’ chalaco Walter Ríos, los que se encargaban de cobrar los ‘verdecitos’ y las ‘miles de luquitas cholas’ de las coimas. Pero también fueron detenidos empresarios que fungían de ‘operadores’ en operaciones oscuras. Aquí tenemos a Antonio ‘Toñito’ Camayo, de Iza Motors, y Mario Mendoza, vinculado al aprismo. Pero no cabe duda que esta red tiene ramificaciones mucho más amplias y que estas capturas son solo el principio. Los cerebros están libres y algunos ocupando importantísimos cargos.

Aquí les presento mis ‘Picotitos’, que tanto reclaman mis lectores.

EL CEREBRO DEL MAL: El comportamiento del suspendido vocal supremo César Hinostroza muestra ciertos rasgos psicopáticos. Tuvo el desparpajo de llamar a un programa dominical para quejarse por ser criticado al exigir, en un lujoso restaurante, hablar con el dueño para pedirle descuentos en sus consumos. El empresario es el dueño del lujoso restaurante ‘La Carreta’, cuyo hijo está acusado de estafar a decenas de familias con el cuento del departamento propio. ‘Esa es una falta de ética, pero no es delito’, dijo sin rubor por teléfono. Y encima cuestiona la interceptación de su teléfono. La ciudadanía debe saber quién protege a esta vergüenza de magistrado.

LA JUGADA DE KOURI: Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Por eso me parece extraño, muy extraño, que el encarcelado Alex Kouri diga que César Hinostroza le propuso rebajarle la condena de cinco a cuatro años, para que esta no sea efectiva y pueda salir en libertad condicional. ‘No acepté porque soy inocente’, afirmó. Pero analistas aseguran que Kouri no da puntada sin hilo y busca ‘desmarcarse’ de los cabecillas de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, porque hay innumerables denuncias de trabajadores fantasmas, millonarios desfalcos por recojo de basura y obras nunca concluidas durante la larga gestión de Chim Pum Callao, que fueron archivadas por magistrados comprometidos en los ‘Audios de la vergüenza’. Investigaciones que deben ser reabiertas por el Ministerio Público. Basta de impunidad.

‘TOÑITO’ Y LOS CHICHARRONES DE PRENSA: Antonio ‘Toñito’ Camayo, de Iza Motors, de acuerdo a las investigaciones, no solo sería un operador político ‘todo terreno’ en esta organización criminal, sino también sería el jefe logístico de un bien ‘aceitado’ equipo de prensa, que, según informan en las redes sociales, estaría dirigido por un sujeto conocido como ‘El negro’, un reportero que cayó en desgracia por ser el preferido del ‘Doc’ Vladimiro Montesinos y se ‘recicló’ bien. A investigar a fondo.

EL JUEZ DE LA CHAVETA: Las facultades de Derecho de todas las universidades del país deberían pasar obligatoriamente los audios del expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, donde a punta de ‘ajos y cebollas’ cuadra a sus subordinados para que obliguen a los trabajadores de limpieza de su despacho para que vayan a limpiar los tres pisos de su casa. A otro lo conmina, con sonoras mentadas de madre, a que el chofer vaya a recoger en carro oficial a su señora. Los alumnos deben escuchar esos audios para saber cómo terminan estos ‘cucarachones de tribunal’.

‘AQUÍ ESTOY CON EL GORDITO’: Así lo llamaban a Edwin Oviedo los magistrados, a los que buscaba desesperadamente para una reunión ‘en privado’. Los jueces y sus esposas querían palcos para los partidos amistosos de Perú y ‘El cerebro’ ir al Mundial con su amorzote. Los jueces consiguieron su objetivo y Oviedo siguió al frente de la empresa agroindustrial, a pesar de las gravísimas denuncias en su contra, incluido homicidio. Y todavía mancha la pelota y se niega a renunciar, pese a que el ‘Tigre’ Gareca puso como condición para volver, que dé un paso al costado. Apago el televisor.

