'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Chato’ Miguelito Barraza en la fiesta por la remodelación de su cebichería en Lince. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente. Aquí están mis ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.



¡PRESIDENTE, A TRABAJAR!: Nadie le niega al primer mandatario Martín Vizcarra su posicionamiento en la lucha anticorrupción. De allí su alto índice de popularidad, que ha golpeado a sus enemigos políticos, incluso a aquellos que lo colocaron donde está y se fueron de cara. Pero ya es hora de que comience a gobernar, a iniciar grandes reformas que necesita el país y no solo lanzar flores para la tribuna. Si no empieza a hacer una buena gestión y a gobernar con carácter, su aprobación puede caer rápidamente. Recuerdo que PPK ganó las elecciones, entre otras cosas, porque prometió agua para todos... ¡que cumpla pues! Se necesita impulsar los grandes proyectos mineros y generar más empleo formal en el país. Al margen de ello, la ciudadanía debe estar muy alerta porque personajes siniestros están moviendo sus hilos para sabotear la labor de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez e impedir que se conozca toda la verdad de las coimas que recibieron de Odebrecht.



‘TE MANDO LA MOTO’: Con esa amenaza Colombia se tiñó de sangre en las terribles épocas cuando reinaba el terror del narcotráfico con Pablo el ‘Patrón’ Escobar a la cabeza. Las motos servían como vehículos de la muerte, en ellas se movilizaban los sicarios para cometer sus miles de viles crímenes. En 1995 se prohibió que dos pasajeros viajen en una moto entre el 2012 y 2015, en Cali y Medellín. En Bogotá rige desde febrero del 2018 y según todos los especialistas, fue una medida que redujo drásticamente los robos y asaltos en estas ciudades. El alcalde de Miraflores, Luis Molina, pretende aplicar la misma norma en un distrito últimamente castigado con una ola de asaltos en moto que dejó a cambistas despojados y baleados a plena luz del día. Es una medida controversial, donde justos van a pagar por pecadores, pero hay que hacer algo, los miserables ‘raqueteros’ y asaltantes utilizan las motos lineales para cometer sus fechorías. A propósito, felicito a este alcalde de Solidaridad Nacional por empezar a barrer la prostitución y venta de drogas en la Calle de las Pizzas y sus alrededores, algo que no hizo el ‘Gringo’ Muñoz. Esas calles, los fines de semana, parecían un burdel público.



GENERAL ‘GASOLINA’: Increíble cómo el fujimorismo en pleno, con Carlos Tubino, blindaron al general Edwin Donayre y evitaron que se debatiera el levantamiento de su inmunidad parlamentaria solicitada por el Poder Judicial, para que cumpla su sentencia de cinco años y medio de prisión efectiva por el delito de peculado, por caso del ‘Gasolinazo’, cometido cuando todavía no era congresista y ejercía el cargo de comandante general del Ejército. Tubino planteó dilatar todo esperando un pronunciamiento de la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, pero ¡hace cincuenta días que Bartra tiene el pedido y no se pronuncia! ¿Por qué el fujimorismo blinda a un condenado por la Justicia? Otra raya más al ‘otorongo que no come otorongo’, así haya una sentencia judicial de por medio.



SEDAPAL HACE AGUA: Este columnista exigió, desde la ‘hecatombe de aguas servidas’ en San Juan de Lurigancho, que el presidente del directorio y los funcionarios directamente responsables renunciaran de inmediato. Para colmo, cortaron durante semanas el agua a otros zonas y urbanizaciones alejadas del lugar del desastre y los dejaron a su suerte, en manos de los camiones cisterna piratas que vendían los bidones a precio de barril de petróleo. Creo que debería reabrirse el debate sobre si sería conveniente para todos los peruanos que se privatizara este empresa, manejada de manera totalmente ineficiente. Encima, los vecinos de los balnearios del sur se quejan de que los desagües estarían contaminando las bellas playas. Con una administración de Sedapal como la actual, es mejor dormir con una máscara antigás, por si acaso.



Apago el televisor.