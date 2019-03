‘Picotitos’ de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de un karaoke a la hora que cantan los gallos. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver más allá de lo evidente con estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

INTERPELACIÓN NADA SANTA: Este columnista habrá nacido de noche pero no anoche, y no se cree el cuentazo de Yeni Vilcatoma, que dice estar preocupada por los montos que pagará Odebrecht al país. La verdad está clara: lo que quieren es tumbarse el acuerdo de delación de los brasileños, donde van a caer varios pesos pesados de la política. Hay una conspiración a todo nivel para impedir que Jorge Barata desenmascare a políticos que se pasaron la vida diciendo que ‘a otros compraron, a mí no’.

MECHITA PELIGROSA: Se me cayó todita Mercedes Aráoz al decir que se debía ‘sincerar’ -léase aumentar- el sueldo de los congresistas para que no hagan lobbies. No solo en el Congreso, sino en cualquier profesión o actividad, uno debe poner por delante y por sobre todas las cosas la honestidad como valor fundamental. Imagínense que los maestros, si no les aumentan, empiezan a vender notas. Y así en todos los ámbitos laborales, se viviría del chantaje y eso es inadmisible. El trabajar en el sector público es, sobre todo, una vocación de servicio. Si no la tienen, que se vayan a su casa o a trabajar en el sector privado.

MENDOZA Y SU TREMENDA CORTE: Un informe periodístico da cuenta que al encarcelado empresario Mario Mendoza, sindicado como presunto miembro de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, lo apodaban “el octavo magistrado”, porque tenía a siete jueces, literalmente, ‘comiendo de su mano’. A esos jueces ya se les allanaron sus viviendas y están con orden de detención. Un colaborador eficaz refiere que un día antes de que se resuelva un litigio suyo por un valioso inmueble, invitó a los magistrados a un opíparo almuerzo en su residencia y, al día siguiente, ¡oh sorpresa!, los jueces fallaron a su favor en el caso contra una infortunada anciana que pensaba encontrar justicia en esa ‘tremenda corte’. Indignante.

EL CUENTO DE LAS AFP: Cuando a inicios de los noventa el ‘Chino’ Fujimori con su ministro Boloña obligaron a todos los trabajadores a afiliarnos a una AFP, nos vendieron el boleto de que nuestros aportes ‘iban a multiplicarse’ gracias a las inversiones de los genios financieros de estas entidades. Claro, nos cobraban comisiones onerosas y uno no podía protestar. Al cabo de casi treinta años, vemos cómo las inversiones de las AFP en el último año, fueron malas, a pérdida.

Sin embargo, las entidades nos siguen cobrando sus jugosas comisiones mientras que los sufridos aportantes pagamos los platos rotos. Ya es hora de que dejen a los trabajadores optar por otras alternativas, como bancos, plazo fijo, pues total, es el dinero ganado con su sudor. Las AFP han demostrado que solo son un negocio para quienes las manejan.

‘PISTOLEROS SCHOOL’: La tragedia ocurrida en un colegio privado de Villa El Salvador, adonde un alumno llevó una pistola y accidentalmente disparó el arma, matando a un compañero e hiriendo a otro, nos debe llevar a una profunda reflexión. El principal responsable no es el colegio, pues ninguno en Lima, ni siquiera el más exclusivo, revisa las mochilas de los alumnos, aunque ahora tal vez sea necesario hacerlo. El principal responsable es el padre del chico que llevó el arma, por dejar una pistola cargada en su casa. Pudo morir alguien de su familia. Y lo peor es que después de dos días, ni siquiera daba la cara, mientras su hijo se iba a ‘Maranguita’, en una decisión controversial de un juez. Los problemas de nuestros hijos y de sus conductas provienen en lo fundamental de lo que viven en sus hogares, y lo trasladan al colegio. Apago el televisor.