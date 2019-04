'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que el Cholo Toledo después de beber, con cuatro ‘señoritas’, tres botellas de whisky etiqueta azul que pidió delivery en el hotel ‘Melody’. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de Los Thundercats, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ y así dar estos picotitos que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA SIN LUNA DE MIEL: Aunque es verdad que todavía su aprobación supera a su desaprobación, esa caída abrupta, en picada, dolió en el alma a un mandatario y su entorno que -como dijimos con anterioridad- pensaban que con solo enarbolar la correcta lucha frontal contra la corrupción, ya los urgentes problemas nacionales -reactivación económica, inseguridad ciudadana y otros- que reclama el país, los podían resolver con ‘piloto automático’. El conflicto tan mal enfrentado de ‘Las Bambas’ lo devolvió a la realidad. Como todo marido al que se le terminó abruptamente su luna de miel, y lo único que le queda es esmerarse para volver a dejar satisfecha a la esposa, Vizcarra debe hacer esfuerzos sobrehumanos en impulsar la reactivación económica y combatir con total firmeza la inseguridad ciudadana, para volver a sintonizar con la población. En estos momentos se parece más a PPK.



MILAGRO EN LAS BAMBAS: Como en el trascendental cónclave de la Iglesia Católica, donde el humo blanco anuncia la elección de un nuevo Papa, en nuestro país también hubo acuerdo para poner solución al conflicto de Las Bambas. Fue gracias a la participación de miembros de la Conferencia Episcopal Peruana y con la presencia, como debía ser, del premier Salvador del Solar, que le dio el necesario peso político a la reunión con los representantes de las comunidades en conflicto. Los comuneros de Fuerabamba aceptaron levantar los bloqueos luego de suscribir un acta de entendimiento. Pero quedó pendiente una negociación con las comunidades más beligerantes de Challhuahuacho. Este columnista pide estar atentos con el nuevo asesor de la comunidad de Fuerabamba, que reemplazó a los hermanos Chávez Sotelo, presos y acusados de extorsión: Jorge Luis Paredes Terry, presidente del partido ‘Patria para todos’. Ojalá que el remedio no sea peor que la enfermedad.



LA BOLA DE CRISTAL DE ALFREDO: Según el especialista en sondeos de opinión pública, Alfredo Torres, de Ipsos Perú, el panorama electoral para el 2021 es totalmente incierto. Puede que el fujimorismo ya no aparezca porque está muy golpeado, igual que Alan García, quien huele a cadáver político. Pero lo más relevante que sostiene Torres es que las candidaturas de izquierda irán divididas y postulantes de centro como Barnechea o Julio Guzmán o son inciertos o están algo desgastados, y que podría surgir una gran novedad: una candidatura conservadora que enarbole las banderas de ‘Con mis hijos no te metas’, un bolsón electoral al que le genera escozor el tema que llaman ‘ideología de género’. Y el analista se disfraza de ‘gurú’ y sentencia que ni Martín Vizcarra ni Salvador del Solar serían candidatos en el 2021 por su inevitable desgaste en un Estado peruano disfuncional. ¿Y George Forsyth? Ante la privilegiada posición de ser el político ‘mas valorado’, sentencia: ‘es difícil saber si se sostendrá’. Corren las apuestas.



COCTELERA ODEBRECHT: El fujimorismo ya no sabe cómo ‘torpedear’ el acuerdo de colaboración eficaz entre la fiscalía peruana y los funcionarios de Odebrecht. La congresista Karina Beteta presentó un proyecto que planea derogar una disposición de la ley 30737 que establece incentivos a personas o entes jurídicos que colaboren con el Ministerio Público, sin que esto signifique renunciar al pago de la reparación civil al Estado. Este es un burdo intento de impedir que la fiscalía llegue hasta las cabezas de la corrupción. Y la congresista Vilcatoma está desatada. En los pasadizos de la Fiscalía de la Nación ya no toman en serio a la tercera presidenta del Congreso, desde que presentó una denuncia constitucional contra la actual fiscal de la Nación Zoraida Ávalos ¡¡porque se manifestó a favor del acuerdo entre los fiscales peruanos y Odebrecht para la colaboración eficaz!! En vez de importunar a la fiscal de la Nación, la congresista debería responder a sus colegas y al país sobre por qué ingresó cuatro veces ‘muy tempranito’ a visitar en el penal de Ancón al ‘grandulón’ lobista Martín Belaunde Lossio.



Apago el televisor.