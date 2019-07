'Picotitos' de El Búho

Este Búho sale a caminar por el lluvioso malecón de la Costa Verde. Se detiene a comprar sus diarios favoritos y toma un desayuno como los dioses: pan francés recién salido del horno, mantequilla cajamarquina, quesito de la sierra de Huaral, juguito de papaya y mi tazón de leche con Milo. Fortalecido, les presento estos ‘picotitos’ furibundos que tanto reclaman ustedes, mis lectores.



UNA ‘TÍA’ NECESARIA: Este columnista se lo exigió al presidente Vizcarra desde hace mucho tiempo: ‘Destrabe los grandes proyectos de inversión minera como Tía María’. Tanta era mi insistencia que una guapa conductora de TV me dijo en broma: ‘Búho, creo que te has enamorado de la tía, ja, ja, ja’. Pero no. El tiempo me dio la razón y, según fuentes confiables, Martín Vizcarra estuvo entre la espada y la pared. Su asesor de imagen, Maximiliano ‘Robespierre’... perdón, Aguiar, le decía que se olvide del tema, que eso ‘hace daño en las encuestas’, como si unas efímeras cifras pudieran ser más importantes que un proyecto que dará miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. Pero me parece patético el papel del presidente regional mistiano, que insulta al jefe de Estado. Qué triste que por electorerismo pretenda seguir condenando a su región a más pobreza y desempleo. La actitud de la izquierda no me sorprende en lo absoluto, si aún aplauden el régimen hambreador de Nicolás Maduro.



CAYÓ EL MONSTRUO: Fue recapturado el sanguinario sicario ‘Goro’, acusado del asesinato del consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco, y del hijastro de este, además de ser señalado como autor de otros crímenes ordenados por el expresidente regional César ‘La Bestia’ Álvarez. La valiente hija del Nolasco, Fiorella, denunció que mediante sospechosas triquiñuelas legales, al delincuente, sentenciado a 25 años, le abrieron las rejas para un ‘arresto domiciliario’. Evidentemente, se fugó ‘en one’. Pero su excarcelación desnudó una enmarañada trama de ‘favores’ para el asesino desde las más altas esferas del INPE. Ahora que fue recapturado, asegura que la congresista Yeni Vilcatoma lo ayudó a obtener su libertad. El tipo es un manipulador capaz de todo. Pero también se sabe que la Vilcatoma visitó varias mañanas a Martín Belaunde Lossio en el penal de Ancón, donde estaba ‘Goro’. La congresista trabajó como fiscal en El Santa, en los tristemente célebres tiempos en los que reinaba ‘La Bestia’. Y para cerrar el círculo, a Álvarez lo acaban de trasladar al penal de Challapalca. Creo que esto no es casual y todo tiene que ver con la excarcelación del homicida a sueldo. Este culebrón recién está empezando y hay mucha madeja por desenredar.



FISCAL DE CUELLO SUCIO: El valiente trabajo de las fiscales del Callao, Rocío Sánchez y Sandra Castro, permitieron desbaratar la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Uno de los cabecillas, el juez Walter ‘Diez Verdecitos’ Ríos, aparte de trabajar para narcos, sicarios, estafadores y empresarios con ‘chicharrones’, manejaba hasta 30 jueces ‘supranumerarios’, los llamados ‘jueces express’, que eran nombrados para emitir sentencias que favorecían a los ‘Cuellos Blancos’. Varios de estos magistrados están con prisión preventiva, al ser acusados de dictar ‘medidas cautelares’ a peces gordos de la mafia. Pero para la fiscal Yanet Vizcarra Atoche, diez de estos jueces ‘digitados’ solo habrían incurrido en ‘una falta por aceptación indebida del cargo’ y solo se les debería imponer una sanción de ¡sesenta a ciento veinte días de multa! ¡Increíble! Uno de estos personajes, de quienes la fiscal Vizcarra considera que hicieron una ‘palomillada’ y no un delito, fue trasladado a un juzgado solo para emitir una resolución que permitiera al ‘Rey de la pesca negra’, Óscar Peña, continuar operando con su lancha ‘Doña Licha’ en la extracción de anchoveta. Un colaborador reveló que el prófugo Peña pagó 30 mil dólares por dicha resolución. Ahora comprendemos por qué Pedro Chávarry sigue intocable y blindado en el Congreso por el fujimorismo. ‘Los Cuellos Blancos’ están vivitos y coleando, por si acaso.



Apago el televisor.